В мэрии назвали три главные претензии калининградцев к самокатчикам

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Калининградцев больше всего раздражают три вещи, связанные с электросамокатами. Об этом рассказал глава дорожно-транспортного отдела администрации Калининграда Антон Романов.

Первый раздражитель — брошенные где попало СИМ. «Если вы как пешеход идёте и видите, что поперёк стоит самокат, пинать его не нужно. Если вы ответственный гражданин, лучше его поправить», — сказал Романов.

Второй фактор — поездки по два-три человека. Глава дорожно-транспортного комитета отметил, что здесь многое зависит от ответственности самого пользователя.

«За каждым самокатом не поставишь полицейского», — подчеркнул Романов.

По словам чиновника, такие поездки могут закончиться печально. Особенно опасны они на тротуарах и велодорожках.

Третий источник беспокойства — несовершеннолетние пользователи. Эту проблему, по словам Романова, частично может решить верификация, но сами родители регулярно оформляют поездку на себя, а затем ставят на самокат ребёнка.

При этом в мэрии отмечают, что самокаты стали частью городской транспортной системы. Романов добавил, что многие используют их вместо автобусов, троллейбусов и трамваев или как дополнение к ним — например, чтобы доехать от остановки до дома.