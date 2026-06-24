«Остаётся только надеяться»: в зоопарке рассказали о состоянии бегемотихи Мили

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Состояние бегемота Мили в Калининградском зоопарке остаётся тяжёлым. Об этом сообщила директор учреждения Светлана Соколова.

По её словам, животное по‑прежнему отказывается от еды. Ветеринары ввели Миле инъекционные обезболивающие и пероральные препараты. Часть вазелинового масла бегемотиха получила, однако после этого полностью перестала взаимодействовать с сотрудниками.

Миля ушла в бассейн и начала переворачиваться с боку на бок, периодически поджимая задние конечности. По наблюдениям специалистов, такое поведение может указывать на попытку стимулировать перистальтику кишечника — так же вела себя слониха Преголя, когда страдала от метеоризма и кишечной колики. Небольшое количество кала есть, но значимого улучшения не наблюдается.

Основное предположение ветеринаров — в кишечнике могло застрять инородное тело. Операцию или полноценное обследование провести невозможно из‑за особенностей физиологии животного: консультации с коллегами из других зоопарков с большим опытом подтвердили это. Сейчас сотрудники могут лишь пытаться помочь продвинуть препятствие дальше по кишечнику.