Калининградское здравоохранение ждёт 1,3 тысячи медиков-целевиков, которые сейчас получают образование

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Система здравоохранения Калининградской области в течение пяти лет должна пополниться 1 300 специалистами, которые в настоящее время проходят обучение по целевому набору. Об этом в среду, 24 июня, заявил министр здравоохранения региона Сергей Дмитриев на прямой линии ЦУР.

«Программа целевого обучения в Калининградской области действует уже несколько лет, — подчеркнул глава ведомства. — У нас сейчас порядка 1 300 студентов-целевиков получают образование в медицинских вузах страны. И в течение пяти лет эти студенты, наши будущие коллеги, будут трудоустраиваться в медицинские организации».

Кроме этого, как отметил министр, в регионе действует специальная программа по подготовке кадров, начиная от выпускников школ, и заканчивая трудоустройством уже опытных специалистов.

«Это стипендии для студентов среднего профессионального образования, — сообщил Сергей Дмитриев. — С 2026 года она составляет 25 тысяч рублей в месяц. Выплачивается студенту, который заключил договор с медицинской организацией на целевое обучение и должен после его окончания отработать в течение трёх лет».