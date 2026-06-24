Беспрозванных заявил, что не видит массовых проблем с записью к узким специалистам-врачам

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Алексей Беспрозванных считает, что в регионе нет массовой проблемы с записью к узким специалистам. Об этом губернатор заявил во время прямого эфира во вторник, 23 июня.

Один из жителей пожаловался главе Калининградской области, что не может попасть к нужному врачу.

«Вашим вопросом займёмся. Обязательно поручение такое дам, чтобы с вами связались, потому что массовых таких случаев не вижу», — сказал Беспрозванных.

Губернатор отметил, что число врачей в регионе за прошлый год увеличилось. Проблемы в системе здравоохранения ещё остаются, но они решаются, добавил глава области.