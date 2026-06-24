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Пока одни ждут запчасти, другие едут к морю: почему калининградцы всё чаще покупают авто в салоне, а не с рук

  1. Калининград
Пока одни ждут запчасти, другие едут к морю: почему калининградцы всё чаще покупают авто в салоне, а не с рук - Новости Калининграда

Калининградцы всё чаще выбирают новые автомобили вместо машин с пробегом: долгий ремонт, ожидание запчастей и риск остаться без машины в поездке по области могут сорвать работу, отдых и семейные планы. Поэтому одним из выигрышных вариантов становится покупка машины из салона. Почему так, разбираемся в публикации «Клопс».

Многие автолюбители годами выбирали машину по привычке: знакомый европейский или японский бренд, понятная посадка, предсказуемое поведение на трассе и ощущение надёжности. Но этот подход работал, пока такие автомобили оставались доступными по цене и обслуживанию.

Сейчас эта привычка всё чаще превращается в дорогую зависимость. Машина с пробегом может выглядеть привлекательно, но её реальное состояние часто становится известным только после покупки. Проблемы с двигателем, коробкой, подвеской или электроникой могут появиться в самый неподходящий момент, а ремонт — ударить по семейному бюджету. 

Летом в Калининградской области это ощущается сильнее. Машина нужна каждый день: на работу, по семейным делам, на дачу, к морю или за город. Никому не хочется переносить поездку, ждать поставку деталей или оставаться без автомобиля на несколько дней, неделю, а может даже и месяц.

Поэтому сейчас важно не то, какой бренд привычнее или престижнее. А то, сколько уйдёт сил, денег и времени, причём почти сразу после покупки. Так, новая машина из салона, с гарантией, обслуживанием у официального дилера в наших реалиях более надёжный вариант. 

Именно поэтому на калининградских дорогах стало больше новых китайских автомобилей. За последние годы китайские бренды заметно продвинулись по оснащению, безопасности, комфорту и качеству сборки. Для многих это уже не вынужденная замена ушедшим маркам, а рациональный выбор семейного автомобиля на каждый день.

Так что сейчас можно смело сказать, что прагматичность берёт верх над престижем. Ведь важна не только марка машины, но и наличие просторного салона, электронных помощников, камер, удобная посадка, уверенное поведение на трассе, понятное обслуживание, возможность подобрать комплектацию полностью под себя и, самое главное, отсутствие постоянных вложений на починку и содержание авто. Для семейного кроссовера эти аргументы всё чаще оказываются важнее старых привычек.

Пока одни ждут запчасти, другие едут к морю: почему калининградцы всё чаще покупают авто в салоне, а не с рук - Новости Калининграда
Пока одни ждут запчасти, другие едут к морю: почему калининградцы всё чаще покупают авто в салоне, а не с рук - Новости Калининграда
Пока одни ждут запчасти, другие едут к морю: почему калининградцы всё чаще покупают авто в салоне, а не с рук - Новости Калининграда

Один из вариантов для такого выбора — Geely Atlas. Это популярный кроссовер для города, трассы и поездок по Калининградской области с современным оснащением, системами безопасности и гарантией 5 лет или 150 000 км пробега*.

До конца июня в официальном дилерском центре «ДО-КАР» выгода на автомобили Geely составляет до 500 000 рублей, а также действует автокредит 2% на 48 месяцев. В автосалоне на Московском проспекте, 207, водителям расскажут о комплектациях, покажут функционал новых Geely и предложат тест-драйв. «ДО-КАР» также работает с трейд-ин, выкупом и автомобилями с пробегом от 650 000 рублей, оформляет страхование** и кредит* без первоначального взноса.

Телефон: 577-333. Сайт: geely-do-car.ru.

* Гарантия 5 лет или 150 000 км пробега действует в зависимости от того, что наступит раньше. Подробные условия уточняйте в дилерском центре.

Со всеми условиями автокредита можно ознакомиться по ссылке.

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