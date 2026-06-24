Вместе с «ТВ-Программой» узнаем у Елизаветы Арзамасовой, похожи ли они с мужем, и как воспитывают детей

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Редакция продолжает еженедельно писать для вас самое интересное о мире кино, телевидения и шоу-бизнеса. Вас ждут также конкурсы, сканворд, гороскоп и полная телепрограмма 24 популярных каналов.

В свежем номере телегида:

Ольга Бузова прикована к больничной койке. Но некрепко. Мартин Киркоров уходит в большую моду. Сергей Маковецкий показал, что такое счастье и блаженство. Классные сериалы про великую игру в футбол. Выставка «Альбрехт Дюрер. Секретный код» (0+). Готовим вкусные блюда из кабачка: оладьи из кабачков и брокколи без пшеничной муки; лодочки с мясом и сыром. Гороскоп для всех знаков зодиака. Программа телепередач на неделю с 29 июня по 5 июля.

Спрашивайте газету в киосках «Пресса» и продуктовых магазинах города, а также на АЗС «Роснефть».