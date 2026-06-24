11:15

Вместе с «ТВ-Программой» узнаем у Елизаветы Арзамасовой, похожи ли они с мужем, и как воспитывают детей

  1. Калининград
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В свежем номере телегида:

  1. Ольга Бузова прикована к больничной койке. Но некрепко.
  2. Мартин Киркоров уходит в большую моду.
  3. Сергей Маковецкий показал, что такое счастье и блаженство.
  4. Классные сериалы про великую игру в футбол.
  5. Выставка «Альбрехт Дюрер. Секретный код» (0+).
  6. Готовим вкусные блюда из кабачка: оладьи из кабачков и брокколи без пшеничной муки; лодочки с мясом и сыром.
  7. Гороскоп для всех знаков зодиака.
  8. Программа телепередач на неделю с 29 июня по 5 июля.

Спрашивайте газету в киосках «Пресса» и продуктовых магазинах города, а также на АЗС «Роснефть». 

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