Вместе с «ТВ-Программой» узнаем у Елизаветы Арзамасовой, похожи ли они с мужем, и как воспитывают детей

Редакция продолжает еженедельно писать для вас самое интересное о мире кино, телевидения и шоу-бизнеса. Вас ждут также конкурсы, сканворд, гороскоп и полная телепрограмма 24 популярных каналов.
В свежем номере телегида:
- Ольга Бузова прикована к больничной койке. Но некрепко.
- Мартин Киркоров уходит в большую моду.
- Сергей Маковецкий показал, что такое счастье и блаженство.
- Классные сериалы про великую игру в футбол.
- Выставка «Альбрехт Дюрер. Секретный код» (0+).
- Готовим вкусные блюда из кабачка: оладьи из кабачков и брокколи без пшеничной муки; лодочки с мясом и сыром.
- Гороскоп для всех знаков зодиака.
- Программа телепередач на неделю с 29 июня по 5 июля.
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