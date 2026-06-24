В калининградском минздраве думают, как перенести открытие записи к врачам с 00:00 на более удобное время

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Власти Калининградской области рассматривают возможность смещения записи к врачам через систему «Медрег» с 00:00 часов на более удобное время. Об этом в среду, 24 июня, заявил министр здравоохранения региона Сергей Дмитриев на прямой линии ЦУР.

Глава ведомства ответил на вопрос, почему запись открывается именно в это время и можно ли записаться в другое.

«Записаться в другое время можно, — усмехнулся министр, — но этот вопрос сегодня нами прорабатывается. Действительно, традиционно запись организована в 00:00 часов. Это было связано в первую очередь с тем, что единый портал госуслуг, где тоже организована запись на приём, по всей стране начинает работать в одно время. И для того, чтобы синхронизировать время записи между разными системами, и было необходимо открывать её в 00:00».

Сергей Дмитриев подчеркнул, что в течение месяца будет проработана возможность перенести на другое время. Задача — определить, какое именно.

«Когда будет более комфортно получить запись. Но кроме записи на приём через «Медрег», есть и другие каналы и варианты. Первое — через наш единый кол-центр, а также через "Госуслуги"», — напомнил министр.