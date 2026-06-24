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Факт нелегальной продажи спиртного в калининградском общежитии проверит прокуратура

  1. Калининград
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Факт нелегальной продажи спиртного в калининградском общежитии проверит прокуратура - Новости Калининграда | Фото: архив «Клопс»
Фото: архив «Клопс»

По факту нелегальной продажи суррогатного алкоголя в одном из калинининградских общежитий начата проверка. Об этом «Клопс» сообщили в пресс-службе Областной прокуратуры в среду, 24 июня.

Ведомство заинтересовалось ситуацией после публикации статьи о том, как одна из местных жительниц снабжает желающих спиртным прямо из собственного окна. По результатам проверочных мероприятий будет решён вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Рядом с печально известным общежитием находится детский сад. Людей возмущает обилие неадекватных пьяниц, которые то бузят, то отсыпаются на глазах у малышей.

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Деятельность правоохранительных органов