Факт нелегальной продажи спиртного в калининградском общежитии проверит прокуратура

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По факту нелегальной продажи суррогатного алкоголя в одном из калинининградских общежитий начата проверка. Об этом «Клопс» сообщили в пресс-службе Областной прокуратуры в среду, 24 июня.

Ведомство заинтересовалось ситуацией после публикации статьи о том, как одна из местных жительниц снабжает желающих спиртным прямо из собственного окна. По результатам проверочных мероприятий будет решён вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.