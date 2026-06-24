Рост цен в калининградском общепите резко замедлился, эксперты подсчитали средний чек

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В Калининградской области в мае 2026 года существенно замедлился рост цен на услуги общественного питания. В большинстве категорий месячная динамика не превысила 1,4%, следует из данных Калининградстата.

По-прежнему наиболее заметно растут цены в сегменте быстрого питания. В мае продукция таких предприятий стоила на 14,3% дороже, чем годом ранее. С начала 2026 года цены выросли на 8,5%, однако за последний месяц изменений не произошло.

Средняя стоимость обеда в столовой, кафе или закусочной (за исключением столовых при организациях) достигла 678,7 рубля на человека. По сравнению с апрелем цена увеличилась на 1,4%, с начала года — на 7,3%, а в годовом выражении — на 13,7%. По итогам января — мая рост составил 13,6% относительно аналогичного периода прошлого года.

В ресторанном сегменте динамика оказалась более сдержанной. Средняя стоимость обеда в ресторане в мае составила 1 378,5 рубля на человека. По сравнению с апрелем цена не изменилась, с декабря 2025 года выросла на 2,2%, а за последние 12 месяцев — на 6,1%. Это минимальный показатель годового роста среди основных категорий общественного питания.

Средняя стоимость ужина в ресторане достигла 4 809,1 рубля на человека. За месяц цены увеличились на 0,3%, с начала года — на 4,2%, а в годовом выражении — на 10,8%. По итогам первых пяти месяцев года стоимость ресторанных ужинов оказалась на 13% выше уровня аналогичного периода 2025 года.