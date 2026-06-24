Жару не обещают, но будет приятно: погода в Калининградской области 24 июня

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В среду, 24 июня, в Калининградской области ожидается тёплая и в целом спокойная погода. Об этом сообщили в телеграм‑канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Утром температура поднимется до +20…+23 ℃, на побережье — до +18…+21 ℃. Облачность будет переменной, преимущественно из перистых облаков. Днём воздух прогреется до +22…+23 ℃, местами — до +24…+25 ℃. На побережье — до +20…+22 ℃, на Куршской и Балтийской косе — до +18…+21 ℃. Осадков не ожидается.

Вечером станет прохладнее: к закату температура опустится до +16…+18 ℃, к полуночи — до +14…+16 ℃. Существенных осадков не прогнозируют. Ветер ночью и утром будет юго‑западным и западным, слабым — 1–5 м/с. Днём и вечером сменится на западный и северо‑западный, усилится до 3–8 м/с и будет порывистым. У побережья весь день — слабый или умеренный. Давление в течение суток снизится с 762 до 760 мм рт. ст.