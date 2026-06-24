Спутниковое ТВ: как выгодно смотреть и как подготовить его к дачному сезону

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Лето — разгар дачного сезона, школьных каникул и отпусков. Многие семьи проводят выходные и целые недели за городом, поэтому важно организовать комфортный досуг для всех членов семьи. Разбираемся, как с помощью спутникового телевидения скрасить загородный отдых и при этом разумно распределить семейный бюджет.

Подготовка спутникового ТВ к дачному сезону занимает всего 10–15 минут и сводится к трём простым шагам:

1. Осмотрите оборудование. Пройдитесь взглядом по антенне и кабелям: проверьте, нет ли повреждений и окислившихся разъёмов. Затем включите приставку и убедитесь, что пульт реагирует мгновенно, а меню загружается без задержек.

2. Проверьте сигнал. Запустите приложение «Поиск каналов» и оцените уровень приёма: если шкалы заполнены более чем на 60–70%, приём стабильный. Если ниже — откорректируйте антенну с помощью приложения-настройщика или вызовите мастера.

3. Обновите ПО. Установите последнюю версию прошивки через меню ресивера. Это автоматический и быстрый процесс, и он существенно снижает риск зависаний и открывает доступ к новым каналам и функциям.

В этом году у владельцев спутникового ТВ в Калининградской области сигнал мог пропасть из-за аварии на спутнике «Экспресс-АТ1». Спутник был утерян, и теперь для восстановления просмотра нужно повернуть антенну на 36-й градус. Там идёт вещание с другого спутника. Можно сделать это самостоятельно или обратиться в службу поддержки «Триколор» — специалисты бесплатно отрегулируют положение антенны.

Сейчас у «Триколор» действует акция «На новой орбите»: 90 дней подписки «Единый Ultra» или «Максимум» доступны за 0 рублей. Воспользоваться предложением могут клиенты «Триколор» — как с действующей подпиской, так и те, у кого она завершилась, а также новые абоненты. Благодаря акции «На новой орбите» можно сэкономить на просмотре телеканалов от 625 до 875 рублей в зависимости от подписки.

Все подробности акции доступны в соответствующем разделе на сайте оператора*.

Как смотреть спутниковое ТВ без лишних трат?

Городские будни и дачные выходные — не повод жертвовать привычным комфортом. Наладить удобный досуг для всей семьи можно без лишних затрат, если выбрать универсальный подход к просмотру и правильную подписку.

«Триколор» даёт возможность смотреть телеканалы и дома, и на даче по одной подписке. В городе, например, контент может быть доступен через интернет: в онлайн-кинотеатре «Триколор Кино и ТВ» вы найдёте любимые каналы и обширную библиотеку кино, включая фильмы и сериалы PREMIER и Amediateka. Смотрите всей семьёй разный контент без очередей и споров за пульт, ведь к подписке подключается до пяти устройств.

На даче, где интернет нестабилен, идеальный выбор — спутниковое ТВ. Продолжайте просмотр любимых каналов и фильмов с помощью приставки и антенны без привязки к скорости интернет-соединения.

А если спутникового ТВ ещё нет?

Подключиться сейчас проще и выгоднее, чем когда-либо. Новым клиентам «Триколор» дарит три месяца бесплатного просмотра — отличный способ без финансовых рисков проверить сервис в разгар дачного сезона.

Для просмотра понадобятся спутниковая антенна и ресивер. Можно выбрать классическую приставку или спутниковый телевизор «Триколор», в который приставка уже встроена. Такой телевизор избавит от лишних проводов, предлагая единый пульт управления и минимум настроек: достаточно подключить кабель антенны и смотреть любимые каналы и фильмы. Устройство уже доступно для заказа в официальном интернет-магазине «Триколор»**.

Что в итоге?

Подготовка спутникового ТВ к даче — дело нескольких минут, а не часов. Грамотная настройка, современное оборудование и правильно подобранные подписки позволят смотреть фильмы, спорт и новости в отличном качестве без переплат. Пусть загородный отдых будет по-настоящему комфортным!



* Сроки проведения акции «На новой орбите»: с 30.04.2026 по 30.06.2026.

** ООО «Спутник Трейд», ОГРН 1107847312242, г. Санкт-Петербург.