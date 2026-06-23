До рекорда — один шаг: Калининградскую область готовит к испытанию тропический зной

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Выходные в регионе могут пройти с экстремальной для июня жарой. Об этом специалисты сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области» пишут в своём телеграм-канале.

Сразу три метеорологические модели — ECMWF, GFS и ICON — показывают, что в воскресенье воздух в регионе может прогреться примерно до +33...+35 в тени. В соседних странах ожидают ещё более сильную жару: на юге Польши и востоке Германии прогнозируют до +38...+40.

Абсолютный температурный максимум первого летнего месяца на метеостанции Калининграда — +34. Такую отметку зафиксировали 12 июня 2019 года. Если прогноз существенно не изменится, в воскресенье рекорд может быть побит.

Жителям региона советуют заранее скорректировать планы. В такую погоду лучше избегать переутомления, долгого пребывания на солнце, больших скоплений людей и душного общественного транспорта. Сильная жара повышает риск теплового удара и других проблем со здоровьем.