Новому министерству Калининградской области поручили вопросы защиты от ЧС и других угроз

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Стало известно, чем будет заниматься новое министерство региональной безопасности Калининградской области. Соответствующий указ подписал губернатор Алексей Беспрозванных. Документ опубликован и вступил в силу 22 июня.

Новое ведомство сосредоточит под своим управлением широкий круг вопросов, связанных с защитой населения и обеспечением безопасности. В его компетенцию вошли гражданская и территориальная оборона, пожарная безопасность, безопасность на водных объектах, а также координация деятельности в сфере общественной и государственной безопасности.

Одновременно министерство получило контрольные полномочия в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Ведомство будет следить за соблюдением обязательных требований и оценивать, как муниципалитеты исполняют переданные им полномочия в этой сфере.

Кроме того, министерство займётся организационным обеспечением работы ключевых координационных структур региона. Речь идёт об антитеррористической и антинаркотической комиссиях, комиссии по профилактике правонарушений, координационном совещании по обеспечению правопорядка и региональном оперативном штабе.

Создание нового ведомства фактически означает консолидацию функций, ранее распределённых между аппаратом правительства области, министерством регионального контроля и министерством строительства и ЖКХ. Такой подход позволяет сосредоточить вопросы безопасности в едином центре управления, что может повысить оперативность принятия решений и усилить контроль за исполнением профильных задач на муниципальном уровне.