«Приходится фильтровать»: на форуме «Валдай» в Калининграде обсудили роль современной журналистики (фото)

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Информационное пространство сегодня не всегда объединяет общество — порой оно ведёт к его фрагментации. Такую мысль высказали участники форума «Валдай» в Калининграде во время дискуссии, посвящённой медиа и коммуникации. На мероприятии во вторник, 23 июня, побывал корреспондент «Клопс».

Участники обсуждения отметили, что информационная среда в последнее время становится всё более раздробленной. При этом объём сведений продолжает расти.

Профессор Андрей Быстрицкий, председатель Совета Фонда развития и поддержки клуба «Валдай» и декан факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ, сравнил происходящее с Вавилонской башней. По его мнению, несмотря на глобальную связность, люди продолжают воспринимать события через собственный культурный и исторический опыт, а единого понимания происходящего не возникает.



Отдельной темой стала роль экспертов в сегодняшней ситуации. Журналист и политолог-международник Фёдор Лукьянов считает, что объём информации и количество источников привели к тому, что экспертное сообщество выполняет функцию ориентира и фильтра всё хуже.



«Приходится, что называется, фильтровать базар, — эксперссивно отметил Лукьянов, говоря о положении публичных экспертов в условиях информационной борьбы. — Потому что понимаешь: даже если имеешь в виду что-то другое, желающие из числа оппонентов интерпретируют и подадут это так, что это будет во вред не только мне лично, но и моей стране, и в первую очередь — общему делу».



Без новых инструментов понимания, фильтрации и упорядочивания информации восстановить пространство доверия будет сложно — к такому выводу пришли в итоге участники разговора.