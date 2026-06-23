В Калининграде бывшее трамвайное кольцо на Киевской превратят во двор с навесом и павильонами

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В 2027 году бывшее трамвайное кольцо на улице Киевской собираются превратить в новое общественное пространство. Об этом министерство строительства и ЖКХ Калининградской области сообщает во вторник, 23 июня.

Сквер в районе остановки «Культурно-досуговый центр» выбрали по итогам всероссийского онлайн-голосования. На месте кольца планируют поставить павильоны и остановочный пункт, а объединит их общий круговой навес. Внутри появится двор.

Всего в регионе определили пять территорий, которые власти готовятся благоустроить. За объекты голосовали с 21 апреля по 12 июня, выбирать можно было из 50 вариантов. Участие приняли 47 тысяч жителей области.

В посёлке Константиновка Гурьевского округа обновят участок между детским садом «Родник» и школой. Там уложат новое покрытие, поставят детскую площадку, лавочки и урны.

В Гусеве займутся берегом реки Писсы на улице Ленина: вдоль воды появятся дорожки, освещение, скамейки, лежаки, урны и новые растения. В Зеленоградске приведут в порядок территорию на Окружной — там уложат новое покрытие, поставят фонари, озеленят участок и установят малые архитектурные формы.

В Светлогорске благоустроят пространство между жилым кварталом, храмом Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова и детским садом. По концепции там хотят сохранить природный ландшафт, проложить дорожки из натуральных материалов, установить скамейки, тёплую подсветку и скульптуру «Зеркало поколений».