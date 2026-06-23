Беспрозванных объездил пляжи на велосипеде и увидел машины и мусор на берегу: власти готовят комплекс мер

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Власти Калининградской области готовят комплекс мер для наведения порядка на пляжах, в том числе для запрета передвижения на автомобилях. Об этом во вторник, 23 июня, заявил губернатор Алексей Беспрозванных на прямой линии «ВКонтакте».

Отвечая на вопрос одного из жителей региона, как он относится к машинам на пляжах, губернатор ответил, что «плохо относится».

«В это воскресенье специально брал велосипед и проезжал наши пляжи, и видел, что там происходит, — рассказал он. — Будем заниматься этим вопросом. Где-то даже места для сбора мусора нет, едешь и смотришь, как всё организовано. С главами приморских муниципалитетов я уже переговорил по этому вопросу. Готовим концепцию, каким образом навести порядок в этом отношении. Это такая изюминка нашего региона, многие из других регионов едут посмотреть, и мы точно должны навести здесь порядок, чтобы было всё чисто и аккуратно».