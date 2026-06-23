«Затратный минимализм»: в Калининграде ищут подрядчика, который перестроит «страшную» котельную на Энгельса

В Калининграде вместо «страшной» кирпичной угольной котельной на улице Энгельса построят новую — блочно-модульную и на газу. Об этом городская администрация пишет в своём телеграм-канале во вторник, 23 июня.

Здание находится возле дома № 51А. Вместе с ним планируют заменить и забор. «Калининградтеплосеть» ищет подрядчика: за работы готовы заплатить почти 50 млн рублей, выполнить контракт нужно за полгода.

В администрации отметили, что архитектурные решения будут выполнены в стиле «затратного минимализма». Главное требование к новой котельной — бесперебойно обеспечивать жителей теплом и горячей водой, а заодно снизить вредные выбросы.