Остров Канта готовится к крупнейшему* опен-эйру академической музыки

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Ссылка 200 билетов на «Территорию мира и музыки» отдадут музыкальным школам. Два месяца до того, как остров превратится в огромный концертный зал: приближается «Территория мира — Территория музыки». Состав этого года такой, что остаться без билета будет по меньшей мере не дальновидно. Все три дня сопровождает Российский национальный молодёжный симфонический оркестр, само устройство которого предполагает творческую неуспокоенность — постоянные мастер-классы, эксперименты, смену дирижёров. Оркестром управляют Филипп Чижевский, Алексей Рубин и Дмитрий Юровский. Внутри фестиваля — опера целиком, чего на «Территории мира» в принципе не было; «привет» немецким романтикам, которые вживую в городе выступали; фортепианный Рахманинов. Все три дня к музыке приближает Ярослав Тимофеев, слово которого ничем не заменишь, и музыканты, что должны успеть заехать в Вербье, Нойшванштайн, Рок-д’Антерон, Вену перед концертами на острове Канта. Сюда и получат 200 билетов ученики музыкальных школ, Академии исполнительского искусства и Колледжа имени Сергея Рахманинова — иначе для кого всё это? Всегда только для слушателей.

День первый: Николай Луганский Территория Рахманинова 28 августа 20:00 Пианист-интеллектуал, влюблённый в музыку Рахманинова, откроет опен-эйр этим летом. «Одним из выдающихся артистов эпохи» называет Луганского Le Monde. Стилистическую и текстовую безупречность, способность погружаться в музыку отмечают критики по всему миру. В родной для Рахманинова Ивановке Николай выступает художественным руководителем фестиваля его имени. И несмотря на то, что репертуар пианиста велик, не стремиться услышать его Рахманинова — немножко преступление. На «Территории мира» Луганский исполнит Третий концерт композитора, в то время как Павел Червинский (баритон), Светлана Лачина (сопрано), Ярослав Абаимов (тенор), Евгений Ставинский (бас), Алина Черташ (контральто) в сопровождении РНМСО покажут оперу «Алеко». Целиком. «"Алеко" — камерная опера, которая звучит около часа и слушается на одном дыхании (возможно, потому что на одном дыхании она и написана)», — предупреждает Ярослав Тимофеев.

В программе: С. Рахманинов Опера «Алеко» Концерт для фортепиано с оркестром № 3

День второй: Даниил Коган и Борис Андрианов Территория мейстерзингеров 29 августа 20:00 К Брамсу, Вагнеру и Штраусу обратятся музыканты на второй день, буквально следуя их маршрутам в Кёнигсберге. Брамс играл в зале торговой биржи, Штраус выступал в городском театре, Вагнер и вовсе прожил в Кёнигсберге год, пробуя себя в роли капельмейстера городской оперы. Все трое — без сомнений — заходили в Кафедральный собор. Рядом с ним и покажут знаменитый двойной концерт Брамса для скрипки и виолончели с оркестром Даниил Коган и Борис Андрианов, которые играют его вместе не впервые. Но впервые — в исторических декорациях.

В программе: Р. Вагнер. Увертюра к опере «Нюрнбергские мейстерзингеры» И. Брамс. Концерт для скрипки и виолончели с оркестром Р. Штраус. Симфоническая поэма «Весёлые проделки Тиля Уленшпигеля»

День третий: Ольга Перетятько и Григорий Шкарупа Территория оперы 30 августа 20:00 В преддверии открытия Большого театра мы к опере всё ближе, и притяжение это взаимно. Летом 26-го на сцену опен-эйра, да и города, как часто бывает с «Территорией мира», выйдет Ольга Перетятько, обожают которую Вагнеровский фестиваль в Байройте, фестиваль Россини в Пезаро и лучшие сцены, от Вены до Токио. На остров дива летит с супругом, солистом Берлинской государственной оперы Григорием Шкарупой (бас): музыканты намерены показать дуэты из «Свадьбы Фигаро», «Любовного напитка» в сопровождении РНМСО — должно быть, самого витального оркестра России.

В программе: К. Монтеверди. Токката из оперы «Орфей» В. А. Моцарт. Увертюра, арии и дуэты из «Свадьбы Фигаро» Дж. Россини. Увертюра к опере «Севильский цирюльник» Дж. Россини. Каватина Семирамиды Дж. Россини. Ария Базилио «La calunnia» Г. Доницетти. Дуэт Дулькамары и Алины А. П. Бородин. «Половецкие пляски» (фрагмент) А. П. Бородин. Ария Хана Кончака М. И. Глинка. Каватина Людмилы П. И. Чайковский. Ария Гремина Дж. Верди. Увертюра к опере «Сицилийская вечерня» Дж. Верди. Болеро Елены из «Сицилийской вечерни» Дж. Верди. «O tu, Palermo» из «Сицилийской вечерни» Дж. Пуччини. Вальс Мюзетты из оперы «Богема» Э. Де Куртис. «Non ti scordar» М. Дунаевский. «Ветер перемен»