Калининградский губернатор выступил за полный запрет вейпов и электронных сигарет на территории региона

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Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных выступил за полный запрет вейпов и электронных сигарет. Об этом глава региона заявил во вторник, 23 июня, на прямой линии «ВКонтакте».

Отвечая на вопрос, необходимо ли запретить подобные устройства в регионе, губернатор ответил: «Честно говоря, да». Алексей Беспрозванных отметил, что занимался этими вопросами, ещё когда работал в Министерстве промышленности и торговли РФ.

«Точно вам скажу — это вред нашим жителям, — подчеркнул он. — Особенно подвержены дети, а здоровье наших детей — прежде всего. Жёстко будем наказывать, особенно тех, кто продаёт детям вейпы».