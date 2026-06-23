Калининградская область обеспечивает себя продуктами питания на 70% — Беспрозванных

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Власти Калининградской области ставят перед собой задачу добиться полной продовольственной безопасности. Об этом во вторник, 23 июня, заявил губернатор региона Алексей Беспрозванных на прямой линии «ВКонтакте».

Он напомнил, что область находится под действием санкционных ограничений со стороны соседних государств.

«По продовольственной безопасности ключевая задача — это максимально обеспечить себя полностью всеми видами продукции, которую мы можем здесь выращивать и производить, — отметил Алексей Беспрозванных. — В этом отношении ведётся серьёзная работа. Сегодня мы порядка 70 процентов самообеспечены, по многим видам продукции уже самообеспечены на 100 процентов».

Глава региона сообщил, что в ходе Петербургского международного экономического форума были подписаны ряд соглашений по развитию инвестиционных проектов.

«Особенно по овощной группе, — сказал губернатор. — Это в том числе и сказывается на ценах. Действительно, сегодня есть проблемы, связанные с ростом цен на продукты, поэтому наша задача — максимально быстро сформировать эти проекты, чтобы самим себя обеспечивать».

Алексей Беспрозванных напомнил, что в регионе действует программа «синих ценников»: «Это 26 ключевых видов продуктов, на которые мы цены держим в том числе под контролем Федеральной антимонопольной службы. В этом отношении ведётся комплексная работа, и будем её продолжать».