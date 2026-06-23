«Мамочка идёт с коляской, проехать не может»: Беспрозванных пригрозил изымать брошенные на тротуарах самокаты

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В Калининградской области ужесточат правила для сервисов электросамокатов. Об этом губернатор Алексей Беспрозванных заявил во время прямого эфира во вторник, 23 июня.

«Я считаю, то, что сейчас с самокатами происходит, это неудовлетворительно абсолютно. Но как минимум я уже поручение дал эту работу провести, организовать как минимум стоянки для самокатов», — сказал Беспрозванных.

Губернатор отметил, что сам часто видит самокаты во время прогулок и пробежек по городу. По его словам, они валяются на тротуарах и мешают пешеходам.

«Недавно наблюдал картину: мамочка идёт с коляской, проехать не может. Я сразу предупреждаю компании, которые этим занимаются: правила точно ужесточу. Если они (самокаты — ред.) так будут валяться после того, как мы введём, мы их просто будем изымать», — заявил глава региона.

Губернатор отметил, что власти рассмотрят вопрос ограничения скорости и определят участки, где смогут ездить электросамокаты. По его словам, статистика ДТП и обращения жителей уже собраны, на их основе будут принимать решения.