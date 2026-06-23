Автобусы из Храброво будут ходить дольше по вечерам, чтобы вывезти пассажиров задержанных авиарейсов

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Автобус №244, следующий в Храброво, будет делать больше рейсов по вечерам. Такое поручение дал губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных во время прямого эфира во вторник, 23 июня.

Жители пожаловались главе региона, что из-за ограничений в Санкт-Петербурге самолёты часто задерживаются. Уехать из аэропорта становится сложно.

«Да, действительно, проблема. Я видел уже, что не первое обращение есть, и поэтому такое поручение дам обязательно для того, чтобы отработали и обязательно продлили», — сказал губернатор.

Сейчас из Калининграда 244-й совершает последний рейс в 20:20. Из Храброво транспорт выходит в 22:00.