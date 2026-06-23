В одном из дворов Калининграда появится сад по проекту семиклассников: как прошёл финал конкурса «КОД Территорий»

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В БФУ им. И. Канта 20 июня прошёл финал проекта «КОД Территорий». 50 школьников Калининграда представили жюри идеи для пространства внутри жилого комплекса, который построит девелопер «КОД». Главный приз получила команда семиклассников из школы № 47 с проектом «Серебряный возраст», в концепции которого сад для пожилых людей.

Конкурс длился восемь недель. За это время участники исследовали районы города, разговаривали с жителями, собирали мнения, учились работать в команде и готовили решения для реальных городских задач. На финале школьники защищали проекты перед жюри и гостями.

В проекте участвовали команды из разных школ Калининграда. Изначально проект был ориентирован на учеников 8–11-х классов. Семиклассники из школы № 47 подались вне основной возрастной рамки: организаторы разрешили им попробовать силы. На удивление, именно самые молодые участники и получили главный приз.

У каждой команды была своя тема: от ливневой воды и подростковых зон до городского огорода, дворового коворкинга и интерактивной концепции по раздельному сбору мусора. Руководитель образовательного центра «КОД Знаний» Ольга Бедункович рассказала, что школьники прошли путь, похожий на работу профессиональной проектной команды.

«Два месяца ребята проходили проектный трек с видеоуроками и практическими заданиями. Сначала команды изучали опыт других городов и стран, затем разговаривали с жителями, придумывали идеи и делали первые прототипы. После встречи с экспертами участники дорабатывали проекты и готовили финальные презентации. В командах заранее распределили роли: капитан-лидер, аналитик, креатор, визуализатор и спикер. Так школьники могли пройти весь путь от исследования до защиты идеи. Нашей задачей было довести до финала каждую команду с жизнеспособным проектом», — рассказала Ольга Бедункович.

Организаторы хотели, чтобы школьники посмотрели на привычные дворы и районы глазами жителей: увидели, кому не хватает места для отдыха, общения, работы или прогулок рядом с домом. Так проект связал городские задачи с более широкой идеей — вовлечь молодых людей в развитие региона и показать им, что они могут влиять на среду вокруг себя.

«Мы работаем с детьми, потому что дети — это будущее. Сейчас мы сталкиваемся с кадровым голодом: выпускники вузов уезжают из города, а нам хочется, чтобы они оставались и приносили пользу нашему замечательному городу. А ещё разделяли наши ценности — человекоцентричность и непрерывное развитие. Все наши проекты — образовательные и строительные — направлены на людей», — отметила Ольга Бедункович.

Генеральный директор девелопера «КОД», идейный вдохновитель и меценат проекта «КОД Знаний» Максим Лапин продолжил эту мысль и объяснил, что работа со школьниками связана с будущим региона.

«Если сегодня правильно вложить в них информацию и начать работать с ними в нужном русле, они смогут продолжать эту деятельность, оставаться в регионе и развивать его. В России был большой отток студентов, и нам хотелось бы, чтобы наши дети оставались в нашей большой стране и в нашей области. Мы хотим вовлекать их в урбанистику, развитие городов, формирование сред, которые создаём, и проектировать эту среду вместе с ними. Главная идея проекта — чтобы дети любили регион, вовлекались и развивали его», — отметил Лапин.

Он добавил, что часть идей организаторы готовы развивать дальше — несколько команд могут пригласить в офис, на проектные работы и продуктовые планёрки, чтобы подростки увидели, как городская идея проходит доработку, расчёты и обсуждение с проектировщиками.

«Во время ваших презентаций у меня несколько раз проходили мурашки. Для меня это индикатор, что ваши идеи и мысли действительно цепляют», — сказал Лапин участникам финала.