В одном из дворов Калининграда появится сад по проекту семиклассников: как прошёл финал конкурса «КОД Территорий»

В БФУ им. И. Канта 20 июня прошёл финал проекта «КОД Территорий». 50 школьников Калининграда представили жюри идеи для пространства внутри жилого комплекса, который построит девелопер «КОД». Главный приз получила команда семиклассников из школы № 47 с проектом «Серебряный возраст», в концепции которого сад для пожилых людей.
Конкурс длился восемь недель. За это время участники исследовали районы города, разговаривали с жителями, собирали мнения, учились работать в команде и готовили решения для реальных городских задач. На финале школьники защищали проекты перед жюри и гостями.
В проекте участвовали команды из разных школ Калининграда. Изначально проект был ориентирован на учеников 8–11-х классов. Семиклассники из школы № 47 подались вне основной возрастной рамки: организаторы разрешили им попробовать силы. На удивление, именно самые молодые участники и получили главный приз.
У каждой команды была своя тема: от ливневой воды и подростковых зон до городского огорода, дворового коворкинга и интерактивной концепции по раздельному сбору мусора. Руководитель образовательного центра «КОД Знаний» Ольга Бедункович рассказала, что школьники прошли путь, похожий на работу профессиональной проектной команды.
«Два месяца ребята проходили проектный трек с видеоуроками и практическими заданиями. Сначала команды изучали опыт других городов и стран, затем разговаривали с жителями, придумывали идеи и делали первые прототипы. После встречи с экспертами участники дорабатывали проекты и готовили финальные презентации. В командах заранее распределили роли: капитан-лидер, аналитик, креатор, визуализатор и спикер. Так школьники могли пройти весь путь от исследования до защиты идеи. Нашей задачей было довести до финала каждую команду с жизнеспособным проектом», — рассказала Ольга Бедункович.
Организаторы хотели, чтобы школьники посмотрели на привычные дворы и районы глазами жителей: увидели, кому не хватает места для отдыха, общения, работы или прогулок рядом с домом. Так проект связал городские задачи с более широкой идеей — вовлечь молодых людей в развитие региона и показать им, что они могут влиять на среду вокруг себя.
«Мы работаем с детьми, потому что дети — это будущее. Сейчас мы сталкиваемся с кадровым голодом: выпускники вузов уезжают из города, а нам хочется, чтобы они оставались и приносили пользу нашему замечательному городу. А ещё разделяли наши ценности — человекоцентричность и непрерывное развитие. Все наши проекты — образовательные и строительные — направлены на людей», — отметила Ольга Бедункович.
Генеральный директор девелопера «КОД», идейный вдохновитель и меценат проекта «КОД Знаний» Максим Лапин продолжил эту мысль и объяснил, что работа со школьниками связана с будущим региона.
«Если сегодня правильно вложить в них информацию и начать работать с ними в нужном русле, они смогут продолжать эту деятельность, оставаться в регионе и развивать его. В России был большой отток студентов, и нам хотелось бы, чтобы наши дети оставались в нашей большой стране и в нашей области. Мы хотим вовлекать их в урбанистику, развитие городов, формирование сред, которые создаём, и проектировать эту среду вместе с ними. Главная идея проекта — чтобы дети любили регион, вовлекались и развивали его», — отметил Лапин.
Он добавил, что часть идей организаторы готовы развивать дальше — несколько команд могут пригласить в офис, на проектные работы и продуктовые планёрки, чтобы подростки увидели, как городская идея проходит доработку, расчёты и обсуждение с проектировщиками.
«Во время ваших презентаций у меня несколько раз проходили мурашки. Для меня это индикатор, что ваши идеи и мысли действительно цепляют», — сказал Лапин участникам финала.
Победили семиклассники с проектом для пожилых людей
Главным победителем стал проект «Серебряный возраст» школы № 47. Команда предложила создать во дворе японский сад для людей старшего поколения. В проект вошли беседка в восточном стиле, сухой ручей с мостиками, аптекарский огород, хвойные деревья, удобные скамейки, места для общения и удобный прогулочный маршрут.
Школьники исходили из простой проблемы: пожилым людям часто негде спокойно гулять, встречаться с соседями и заниматься чем-то рядом с домом. Обычная прогулка для них превращается в обязанность, а двор не даёт повода выйти на улицу.
Команда получила главный денежный приз и, что самое важное, — шанс на реализацию идеи при поддержке девелопера «КОД».
Участник команды-победителя Тимофей Богомолов сказал, что победа стала для ребят сильной эмоцией.
«Когда мы услышали, что выиграли, это было неописуемое чувство. Все были очень рады. Мы очень благодарны нашему классному руководителю, который записал нас на этот проект. Ещё мы очень благодарны одному участнику, которого здесь, к сожалению, нет: он сделал нам презентацию. Мы сказочно рады. Наверное, мы победили, потому что думали не только о себе и о нашем возрасте, а всё-таки о старшем поколении, о заботе о любимых бабушках и дедушках», — сказал школьник.
По словам директора проекта «КОД Знаний» Максима Лапина, выбор победителя мог показаться неожиданным, потому что в команде были самые младшие участники.
«Проект "Серебряный возраст" победил, потому что эта тема стоит остро: нашим бабушкам, дедушкам и взрослым жителям действительно негде гулять. Мы ещё максимально доработаем эту концепцию. Ребята у нас самые младшие, но они взяли сложную тему и довольно неплохо её проработали», — объяснил Лапин.
Он уточнил, что эту идею планируют внедрять в благоустройство одного из жилых кварталов. Детей хотят подключать к дальнейшим обсуждениям и показывать им, как проект проходит путь от идеи до стройки.
Приз зрительских симпатий получил «Голос территорий»
Приз зрительских симпатий получила команда ШИЛИ с проектом «Голос территорий». В онлайн-голосовании проект набрал 60 голосов. Команда также получила денежный приз.
Школьники предложили превратить контейнерные площадки в арт-объекты с персонажами, которые рассказывают жителям о раздельном сборе отходов. Проект также победил в номинации «Лучшее исследование».
От дождевой воды до подросткового уголка
Одна из двух команд «Школы будущего» представила проект «Укрощение дождя» — систему сбора, очистки и повторного использования дождевой воды. Проект победил в номинации «Лучшая инженерная логика».
«Наш проект решает проблему затопления территорий Калининградской области. Мы собираемся внедрить в жилой комплекс систему, которая поможет избегать затопления и добавит воде декоративную функцию», — рассказала участница команды Арина Стерхова.
Школа № 28 подготовила проект «Подростковый уголок» — пространство для общения и отдыха подростков во дворе. Проект победил в номинации «Лучшее пользовательское решение».
«После школы хочется где-то посидеть, поесть. Обычно мы сидим на лавочках, но взрослые часто подростков гоняют. Нам хотелось создать свой уголок, где можно посидеть с друзьями, провести время и поболтать», — рассказала участница команды Дарья Федюшина.
Ещё один проект школы № 28 — общественный центр «Свет» для жителей новых микрорайонов. Он победил в номинации «Лучшая презентация проекта».
Участник команды Константин Гусев рассказал, что пространство рассчитано на жителей разных возрастов. По его словам, проект включает рабочую зону, места для отдыха, амфитеатр, площадку для встреч и мероприятий.
«Наша зона подойдёт для всех: для ребёнка, взрослого, подростка, студента, пожилого человека. Главное в проекте — многофункциональность <...> Можно проводить мероприятия, концерты, собрания жителей двора, рабочие совещания», — сказал школьник.
Он добавил, что команда сразу продумывала экономическую модель проекта. Участники предложили сдавать помещения в аренду для занятий, встреч и мероприятий, чтобы пространство могло самостоятельно окупаться.
Максим Лапин во время презентации проекта отметил, что команда девелопера «КОД» уже прорабатывает похожее решение для одного из своих объектов и пригласил школьников познакомиться с ним поближе.
«С удовольствием поедем. Вдруг они возьмут какие-то наши идеи в свой проект. А вдруг мы даже сделаем что-то совместно. Это было бы классно», — сказал участник Константин Гусев.
Команда школы № 47 представила проект «Вне офиса» — общественное пространство для работы и отдыха на свежем воздухе. Проект победил в номинации «Лучшая командная работа».
Проект «Игровой кластер» школы № 32 победил в номинации «Самый смелый дизайн». Команда предложила детскую площадку в формате мини-города с калининградскими достопримечательностями.
Проект «Световая сказка» школы № 33 с интерактивным освещением дворов победил в номинации «Лучший проект с пользой для города».
Проект «Городской огород» «Школы будущего» победил в номинации «Лучшее экологическое решение».
Проект «Сенсорный город» школы № 23 победил в номинации «Самый высокий уровень эстетики». Команда предложила создать «живой сад ощущений» с ароматными растениями и зонами отдыха.
«Мы придумали его исходя из голосов: провели опрос среди жителей разных жилых комплексов, и все отметили, что устали видеть асфальтированные дороги и парковки, хотят видеть больше зелени», — рассказала участница команды Полина Растворова.
Школы, педагоги и первый выпускной
На финале организаторы отдельно поблагодарили школы, педагогов, директоров, родителей и экспертов. По словам Ольги Бедункович, школы помогали участникам находить время и пространство для работы, хотя проект пришёлся на напряжённый период проверочных и экзаменов.
«Школам хочется сказать большое спасибо: тем, кто в нас поверил, и тем, кто помогал, когда у детей возникали сложности», — сказала Ольга Бедункович.
Финал назвали первым выпускным проекта. Участники уходили с призами, номинациями и пониманием, что их идеи услышали. Организаторы подчёркивали: даже самые смелые предложения школьников помогают взрослым увидеть город под другим углом.
Проект «КОД Территорий» входит в образовательную экосистему «КОД Знаний». Она рассчитана на школьников и студентов, которые хотят работать с городскими задачами, развивать регион и пробовать себя в урбанистике, архитектуре, дизайне, исследованиях и проектной работе.
Следить за проектом, участниками и новыми инициативами можно на сайте «КОД Знаний», во «ВКонтакте» и в каналах MAX и «Телеграм».