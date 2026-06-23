«Шёл домой пешком и плакал»: в Калининграде отец пожаловался на высадку ребёнка из автобуса

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В Калининграде снова высадили из автобуса ребёнка. Инцидент случился на маршруте №36, сообщил «Клопс» отец малыша Павел.

На прошлой неделе мальчик возвращался домой. Он оплатил поездку по «взрослому» тарифу, так как у него не было с собой справки. В момент транзакции родителю пришёл отчёт о проведённой оплате.

Позже в автобус зашла контролёр и спросила у ребёнка, оплачен ли проезд. Мальчик это подтвердил. Павел отмечает, что у школьника несколько раз попросили предоставить карту для проверки, но идентифицировать факт оплаты почему-то не удалось. Дальше последовали санкции.

«Контролёр высадила восьмилетнего ребёнка на улицу, грубо нарушив законодательство. Ребёнок с плачем вышел и пошёл домой пешком», — написал Павел.

Мужчина заявил, что направил в адрес перевозчика досудебную претензию. Он требует провести проверку и дать публичный ответ.

Отец подчеркнул: по закону высаживать детей до 16 лет из общественного транспорта запрещено, даже если они не оплатили проезд. Однако в их случае, как утверждает Павел, средства с карты были списаны.

«Клопс» направил запрос на предприятие «Калининград-ГорТранс» ещё накануне, однако на момент публикации никакой реакции от перевозчика не последовало.

За несколько дней до поступления жалобы на странице АО «Калининград-ГорТранс» в «Телеграме» вышла памятка о безбилетном проезде детей. В ней перевозчик также отметил, что высаживать несовершеннолетних до 16 лет, которые едут без взрослых, запрещено, даже если они не оплатили проезд.

При этом в том же релизе «ГорТранс» сделал акцент на ответственности родителей. Перевозчик подчеркнул, что запрет на высадку — «это не право на бесплатный проезд», а неоплата является административным правонарушением. Там же компания грозит родителям привлечением к ответственности за ненадлежащее воспитание детей.

«В таком случае законных представителей вызовут в полицию для дачи официальных объяснений», — предупредили в компании.