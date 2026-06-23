Небольшой ветерок и тёплая вода: погода на калининградском побережье 23 июня

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На курортах установилась летняя погода. Об обстановке на пляжах «Клопс» доложили спасатели.

Во вторник, 23 июня, зайти в воду получится везде, но в некоторых местах купание разрешено с осторожностью.

Балтийск: жёлтый флаг, температура воды +17–18 °C. Небольшое волнение. Люди всё ещё неохотно стремятся к отдыху, говорит спасатель.

Зеленоградск: флаг жёлтый, в воду заходить с осторожностью. Температура воды +17 °C.

Пионерский: флаг зелёный, купаться можно. Температура воды +17 °C, воздуха — +25 °C. Волнения нет.

Светлогорск: жёлтый флаг, купание разрешено с осторожностью. Температура воды +18 °C. Небольшое волнение, но люди активно купаются.

Янтарный: флаг жёлтый из-за небольшого ветерка, заходить в море можно с осторожностью. Температура воды +19 °C.

Информация актуальна на момент публикации.