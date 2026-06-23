10:25

Небольшой ветерок и тёплая вода: погода на калининградском побережье 23 июня

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Небольшой ветерок и тёплая вода: погода на калининградском побережье 23 июня - Новости Калининграда | Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»
Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»

На курортах установилась летняя погода. Об обстановке на пляжах «Клопс» доложили спасатели. 

Во вторник, 23 июня, зайти в воду получится везде, но в некоторых местах купание разрешено с осторожностью.

  • Балтийск: жёлтый флаг, температура воды +17–18 °C. Небольшое волнение. Люди всё ещё неохотно стремятся к отдыху, говорит спасатель.
  • Зеленоградск: флаг жёлтый, в воду заходить с осторожностью. Температура воды +17 °C.
  • Пионерский: флаг зелёный, купаться можно. Температура воды +17 °C, воздуха — +25 °C. Волнения нет.
  • Светлогорск: жёлтый флаг, купание разрешено с осторожностью. Температура воды +18 °C. Небольшое волнение, но люди активно купаются.
  • Янтарный: флаг жёлтый из-за небольшого ветерка, заходить в море можно с осторожностью. Температура воды +19 °C.

Информация актуальна на момент публикации.

Тема:
Ситуация на морских пляжах Калининградской области в купальный сезон 2026
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