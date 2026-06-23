«Россия предлагает миру модель суверенного развития»: дипломат Трофимов выступил на сессии клуба «Валдай» в Калининграде (фото)

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Многополярность — это не чей-то проект или абстрактная идея, а объективный ход развития истории. Об этом заявил российский дипломат Александр Трофимов на сессии Международного клуба «Валдай» в Калининграде, сообщает корреспондент «Клопс».

Экспертный диалог стартовал во вторник, 23 июня, в БФУ им. И. Канта. По словам Александра Трофимова, Россия в настоящий момент не рассматривает себя как часть западной цивилизации. Она скорее воспринимает себя как государство-цивилизацию. И в этой логике многополярный мир должен опираться не на соперничество, а на сотрудничество, международное право и баланс интересов.

Трофимов отметил, что отсутствие гегемонии и наличие множества центров развития расширяют пространство возможностей и создают условия для диверсификации внешних связей.



Отдельно дипломат остановился на концепции архитектуры евразийской безопасности. По его словам, она призвана исключить опасное соперничество мировых игроков, обеспечить соблюдение принципа равной и неделимой безопасности и создать механизмы совместного решения вопросов безопасности без деструктивного вмешательства извне.



Также Трофимов напомнил, что Россия и Китай впервые назвали друг друга странами-цивилизациями и связал это с процессом становления многополярного мира.

Международный дискуссионный клуб «Валдай» был создан в 2004 году. Своё название он получил по месту проведения первой конференции у озера Валдай в Великом Новгороде. За годы существования клуб проводил мероприятия в разных городах России, включая Москву, Санкт-Петербург и Сочи, а также организовывал выездные сессии за рубежом. Калининградский этап станет продолжением обсуждения важных вопросов, затронутых на прошедших региональных мероприятиях клуба «Валдай», в том числе на недавнем экспертном диалоге в Санкт-Петербурге и на Валдайской сессии в рамках ПМЭФ-2026. Сессии пройдут 23 и 24 июня.