В Калининградской области свинина стала дешевле, а рыба — дороже: как изменились цены на продукты в мае

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В Калининградской области в мае 2026 года продовольственные товары в среднем подешевели на 1,05% по сравнению с апрелем. При этом по отношению к декабрю 2025 года цены на продукты выросли на 0,77%, а в годовом выражении — на 6,68%, следует из данных Калининградстата.

Основной вклад в майское снижение цен внесла мясная продукция. Свинина за месяц подешевела на 1,93%, в том числе бескостная — на 2,52%. Цены на охлаждённых и мороженых кур снизились на 1,3%, мясной фарш — на 1,86%, колбасные изделия — в среднем на 1,2%.

С начала года отдельные категории также демонстрируют снижение. Курица по сравнению с декабрём 2025 года подешевела на 1,4%, на столько же снизились цены на колбасные изделия.

Дополнительным фактором замедления продовольственной инфляции стало заметное удешевление отдельных товаров. Наиболее существенно в мае снизились цены на куриные яйца — примерно на 12%. Дешевле стали свежие огурцы, помидоры, сладкий перец, зелень, а также ряд фруктов и овощей нового урожая.

В молочной группе наблюдалась смешанная динамика. Снизились цены на кефир, творог, глазированные сырки и часть сырной продукции, тогда как отдельные виды молока и йогуртов незначительно подорожали.

Цены на хлеб, крупы, макаронные изделия, сахар, соль и большинство мясных продуктов за месяц практически не изменились либо выросли менее чем на 1%.

В то же время рыба и морепродукты остаются главными источниками роста цен. За месяц охлаждённая рыба подорожала на 2,37%, мороженая разделанная рыба — на 3,57%, кальмары — на 1,56%. Баранина выросла в цене на 4,31%.

В годовом выражении наиболее заметный рост также зафиксирован в рыбной группе. Охлаждённая рыба подорожала на 26,8%, а мороженая неразделанная — на 19%, кальмары — на 16,4%. Прибавили в цене мясокопчёности — почти на 16%, баранина — на 15,6%.

С начала года лидерами по росту цен стали мороженая неразделанная рыба (+19%), рыбные консервы в томатном соусе (+15,8%), охлаждённая рыба (+13,6%) и мясокопчёности (+12,1%).

На рыбном рынке в мае часть позиций всё же показала снижение. Подешевели сельдь, рыбные консервы и некоторые виды мороженой рыбы. Одновременно продолжился рост цен на лососёвые виды и отдельные морепродукты.

Быстрее среднего уровня в мае дорожала плодоовощная продукция. Рост цен зафиксирован на картофель, капусту, лук, морковь, свёклу и ряд фруктов. Такая динамика связана с сезонным сокращением запасов прошлогоднего урожая.

В сегменте непродовольственных товаров и услуг резких ценовых изменений не отмечалось. Большинство категорий показали умеренный рост стоимости, а по отдельным товарам бытового назначения и сезонной продукции цены снизились.

Таким образом, майская статистика указывает на замедление роста потребительских цен в регионе. Снижение стоимости мяса, яиц, части молочной продукции и отдельных овощей компенсировало удорожание плодоовощной продукции. При этом основным драйвером продовольственной инфляции по-прежнему остаются рыба и морепродукты.