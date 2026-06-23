Врачи спасли калининградцу почку, на которой выросла огромная опухоль

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В региональном онкологическом центре врачи сохранили пациенту почку, удалив огромную опухоль. О сложнейшей операции на 12 баллов из 12 возможных рассказали в минздраве Калининградской области.

На почке у 53‑летнего мужчины образовался нарост 10 на 6 сантиметров, то есть практически со здоровый орган. Кроме того у калининградцы были серьёзные сопутствующие заболевания: хронический гепатит, избыточная масса тела, ранее перенесённый паранефрит — воспалительный процесс окружающей почку жировой клетчатки.

В большинстве подобных случаев врачи удаляют поражённый орган, однако калининградские онкологи решили бороться за сохранение почки.

«Современная онкоурология ориентирована на максимально бережное отношение к органу. Чем больше здоровой почечной ткани удаётся сохранить, тем лучше прогноз для пациента и качество его дальнейшей жизни. Особенно это важно для людей с сопутствующими заболеваниями, когда каждый сохранённый кубический сантиметр функционирующей почки имеет большое значение», — рассказал врач Денис Анкудинов.

Операция длилась четыре часа. Процесс осложняла избыточная масса тела пациента, из-за чего медики не могли подобраться к органу. При этом необходимо было максимально бережно сохранить сосуды, обеспечивающие кровоснабжение почки, а также мочевыводящую систему. В итоге опухоль удалили и сохранили более половины поражённого органа. После исследования взятого материала специалисты назначат дальнейшее лечение.

«Подобные вмешательства требуют высокой квалификации хирургической команды, современного оборудования и чёткой работы всех специалистов, участвующих в лечении пациента. Развитие органосохраняющей хирургии является одним из приоритетных направлений Онкологического центра Калининградской области», — отметил и. о. главного врача онкологического центра Степан Миракян.