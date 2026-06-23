В Калининградскую область привезли 11 тонн персиков и абрикосов, но кушать их пока нельзя

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Три партии абрикосов и персиков, которые привезли в Калининградскую область из Турции, оказались заражены западным цветочным трипсом. Опасного вредителя обнаружили специалисты Россельхознадзора, сообщили в ведомстве.

В целях недопущения распространения насекомых на территории региона фрукты: абрикосы (5,7 т) и персики (5 т) направили на карантинное фитосанитарное обеззараживание. После этого они поступят на прилавки магазинов региона.