09:42

В Калининградскую область привезли 11 тонн персиков и абрикосов, но кушать их пока нельзя

  1. Калининград
Автор:

Три партии абрикосов и персиков, которые привезли в Калининградскую область из Турции, оказались заражены западным цветочным трипсом. Опасного вредителя обнаружили специалисты Россельхознадзора, сообщили в ведомстве.

В целях недопущения распространения насекомых на территории региона фрукты: абрикосы (5,7 т) и персики (5 т) направили на карантинное фитосанитарное обеззараживание. После этого они поступят на прилавки магазинов региона.

В Калининградскую область с начала июля из Сербии, Турции и Чили ввезли 400 тонн косточковых. Фрукты проверяют в специальной лаборатории Россельхознадзора.

2 029
Потребительский рынок Деятельность гос.органов