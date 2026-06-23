Калининградский автоцентр «ОТТОКАР» стал победителем премии «Автодилер года — 2026»

Для нашей команды эта победа особенно ценна. В 2025 году «ОТТОКАР» продал около 2000 автомобилей с пробегом, и за каждой продажей стоит доверие конкретного клиента. Мы всегда придерживались простого принципа: продавать только проверенные автомобили и честно рассказывать покупателю обо всех особенностях автомобиля до покупки.

Калининградская компания «ОТТОКАР» стала победителем в номинации «Эффективные продажи». Этой наградой отмечают дилеров, которые не только привлекают клиентов, но и действительно помогают им найти и купить подходящий автомобиль, обеспечивая высокий уровень сервиса на всех этапах сделки.

Особое значение этой награде придаёт тот факт, что компания работает в Калининграде. Наш регион — самый западный регион России, и автомобильный рынок здесь значительно меньше, чем в крупных городах страны. Поэтому признание на федеральном уровне — это не только успех "ОТТОКАР", но и хороший повод для гордости за весь региональный бизнес.

«Мы искренне благодарны нашим клиентам за доверие. Именно благодаря вам "ОТТОКАР" сегодня является одним из лидеров рынка автомобилей с пробегом в Калининградской области. Эта награда — результат работы всей команды и подтверждение того, что честный подход к клиенту всегда приносит результат», — отмечают в компании.

Победа в премии стала для нас важным достижением, но главное для «ОТТОКАР» остаётся неизменным — помогать людям находить надёжные автомобили и делать процесс покупки максимально простым и комфортным.

Спасибо каждому клиенту, который выбрал нас. Ваше доверие — наша главная награда.