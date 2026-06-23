«Визг на весь дом»: жители высотки в Калининграде подозревают свою соседку в издевательстве над собаками (видео)

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Ссылка Иллюстрация: Gemini

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Ссылка Жители 12-этажного дома в Калининграде подозревают одну из соседок в жестоком обращении с животными. По вечерам из квартиры женщины часто раздаётся визг и звуки ударов. Об этом рассказали «Клопс» очевидцы. Имена героинь изменены. Калининградка Людмила и её товарищи по несчастью уже три года пытаются найти управу на соседку, которая держит в квартире собак. Сколько именно, горожанка сказать затрудняется: то ли пять, то ли шесть. Животные регулярно меняются, их то прибывает, то становится меньше. В подъезде стоит сильный удушливый запах. Невоспитанные псы — их часто выпускают без поводка — нередко ведут себя агрессивно, пугая жильцов и их питомцев. Но и собственная жизнь у этих собак явно несладкая.



«Мы переехали в 2023 году, — рассказывает Людмила. — И это продолжается постоянно. То появляются новые собаки, то пропадают. Мы не понимаем, куда они деваются. Сегодня в группе обсуждали, что она берёт их у волонтёров, покупает у бездомных или по объявлениям». То, что хозяйка жестоко обращается с животными, у соседей не вызывает сомнения. В соцсетях кто-то из пострадавших опубликовал анонимный крик о помощи. «Визги душераздирающие... Это невозможно терпеть!» — написала автор поста. За несколько часов под сообщением набрались десятки комментариев от тех, кто прекрасно понял, о чём речь. Одна из местных, Алина, опубликовала видео, снятое под дверью «нехорошей квартиры». Из-за неё доносятся истошный лай, скулёж и отчётливые звуки ударов.

Сама Алина тоже с этим сталкивалсь не раз. «У меня в этом доме живут родственники, — говорит она. — Я иногда остаюсь на ночь. Сейчас жарко, окна были открыты. Среди ночи проснулись — кричит собака, кричит на первом этаже, а слышно на весь дом». А Людмила в эти выходные стала свидетелем сцены, об истинном смысле которой ей догадываться не хочется. «После часа ночи и визга собак она вышла с пакетом, села в машину и уехала минут на 20, — описывает она действия соседки. — Потом вернулась. Визга мы больше не слушали. Мне кажется, случилось что-то плохое».

Жильцы утверждают, что животных хозяйка почти не контролирует. Их часто выпускают без поводка и без намордников, разрешая свободно бегать по подъезду. «Я ждала лифт, стою с нашим маленьким той-терьером, — вспоминает Людмила недавние события. — Открывается её дверь — выбегают кавказская овчарка и этот новый пёс, недавно она его взяла. Бульдог. Оба без намордников — и прыгают прямо на меня! Я еле успела своего на руки схватить и отдёрнуть. Тут она выбегает, говорит, если ещё раз будешь со своей гулять, я своих на неё спущу, она моих нервирует». В остальном отношения с хозяйкой собак тоже сложно назвать добрососедскими. Конфликтует она со многими. С кем-то повздорила из-за парковочного места во дворе, с кем-то — из-за запаха псины. Некоторым кажется, что обливать лестницу какой-то вонючей жижей калининградка может даже специально. Дети видели её на нашем этаже с каким-то тазом в руках», — утверждает Людмила. А вот как с этим всем быть — пока ответа нет. Жители подъезда жаловались в свою управляющую компанию, но там ответили, что у УК нет полномочий, которые позволяли бы привлечь человека, нарушающего общественный порядок, к административной ответственности. «Рекомендуем обратиться в Государственную жилищную инспекцию и территориальный орган Роспотребнадзора», — сказано в ответе на жалобу. Прошлой осенью люди писали и заявление в полицию — это тоже пока не помогло. ОМВД России по Центральному району Калининграда в возбуждении уголовного дела отказало из-за отсутствия состава преступления. «В ходе проверки <...> установлено, что [хозяйка собак] ежедневно в вечернее время избивает своих собак, — сказано в постановлении от 15 ноября 2025. — По данному факту [она ] была опрошена, <...> проведена профилактическая беседа <...>. В действиях [хозяйки собак] формально усматриваются признаки преступления, предусмотренного частью 1 статьей 245 УК РФ. Но <...> на момент принятия решения по материалу отсутствует объективная сторона рассматриваемого вида преступления, включающая в себя: а) деяние в виде жестокого обращения с животными, т.е. их избиение, использование для ненаучных опытов, использование в разного рода схватках, охота негуманными способами с применением калечащих орудий и средств; б) последствие в виде гибели или увечья животного; в) причинную связь между деянием и последствием». Как кажется местным жителям, профилактическая беседа ситуацию качественным образом не изменила. Сейчас люди создали инициативную группу и намерены добиваться более действеных мер сообща. «Клопс» просит правоохранительные органы считать данную публикацию поводом для проведения повторной проверки, точный адрес есть в распоряжении редакции.