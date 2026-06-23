«Пьют за углом и там же валяются»: калининградцы пожаловались на продажу спиртного из окна общежития (видео)

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Женщина, проживающая в общежитии в Калининграде, регулярно продаёт страждущим алкоголь прямо из окна первого этажа. Подобный эпизод сняла на видео хозяйка одной из комнат, Анна, которая и рассказала о ситуации «Клопс».

Утром во вторник, 23 июня, местные наблюдали безобразие в очередной раз. Вообще же бойкая торговля варевом неизвестного состава продолжается, по словам Анны, уже около трёх лет. Спросом продукт пользуется как у соседей «предпринимательницы», так и у потребителей из других окрестных домов.

«Это какой-то ужас, — рассказывает Анна. — Рядом детская площадка, детский сад, а вокруг постоянно шатаются пьяные! Пьют и тут же потом валяются. Она никого не стесняется, протягивает пакеты прямо в окошко».