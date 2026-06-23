«Пьют за углом и там же валяются»: калининградцы пожаловались на продажу спиртного из окна общежития (видео)

Женщина, проживающая в общежитии в Калининграде, регулярно продаёт страждущим алкоголь прямо из окна первого этажа. Подобный эпизод сняла на видео хозяйка одной из комнат, Анна, которая и рассказала о ситуации «Клопс».
Утром во вторник, 23 июня, местные наблюдали безобразие в очередной раз. Вообще же бойкая торговля варевом неизвестного состава продолжается, по словам Анны, уже около трёх лет. Спросом продукт пользуется как у соседей «предпринимательницы», так и у потребителей из других окрестных домов.
«Это какой-то ужас, — рассказывает Анна. — Рядом детская площадка, детский сад, а вокруг постоянно шатаются пьяные! Пьют и тут же потом валяются. Она никого не стесняется, протягивает пакеты прямо в окошко».
Калининградке кажется, что выпившие этот напиток выглядят гораздо более неадекватными, чем после купленного в магазине спиртного. Могут мочиться и испражняться где попало, дерутся, скандалят, выбивают окна.
«Дурь какая-то. Сын одной женщины нашей, — говорит Анна, — потом спал сутки, от обычной водки такого с ним никогда не было. Она уже замучилась просить, чтоб ему не продавали, всё бесполезно».
Сама Анна в полицию не обращалась. По её словам, другие собственники комнат жаловались участковому, но пока всё продолжается.
Как пояснили в пресс-службе регионального УМВД, для того, чтобы выяснить все обстоятельства происходящего и навести порядок, очевидцам нелегальной торговли надо написать заявление в полицию.
«Клопс» просит правоохранительные органы считать данную публикацию поводом для проведения проверки, точный адрес проблемного общежития есть в распоряжении редакции.
С жителя Калининградской области, осуждённого за торговлю поддельными сигаретами, взыскали в пользу государства 1,5 млн рублей.