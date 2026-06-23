«Мы умеем брать на себя ответственность»: Андрей Кропоткин — о выборах, реальных делах ЕР и будущем Калининградской области

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Ссылка Фото: Елена Тишина

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Ссылка Калининградская область входит в новый избирательный цикл — до Единого дня голосования остаётся всего три месяца. О том, каким будет старт нового этапа развития, чем жил регион эти годы и что ждёт впереди, председатель Заксобрания и секретарь КРО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Андрей Кропоткин рассказал в интервью «Клопс». В сложные времена люди ждут от партии власти больше, чем от кого-либо. Но именно она берёт на себя и ключевые решения, и их последствия. Так, несмотря на всё внешнее давление, Калининградская область сохраняет спокойную жизнь — и своё единство с Большой Россией. — Андрей Михайлович, 16 июня ЗС назначило проведение выборов депутатов регионального законодательного органа. Расскажите, пожалуйста, подробнее, когда и кого жителям Калининградской области предстоит выбирать? — У нас есть два одномандатных округа для выборов в Государственную думу — 99-й и 100-й. Плюс мы голосуем за партии. Кстати, мы рассчитываем побороться ещё за одно списочное место — его могут дать, если наберём достаточно голосов. Следующий уровень выборов — региональный. Это Заксобрание. В нём 40 мандатов. Новшество этого года в том, что раньше у нас было 11 одномандатных округов в области и 9 в городе. Но из‑за миграции населения сейчас примерно 51% избирателей живут в Калининграде, так что теперь по 10 там и там.



Параллельно выбирается и представительный орган Калининграда. Будет избираться 30 мандатов. Такого раньше не было, сейчас депутатов только 27, но город растёт, приближаемся к полумиллиону жителей. — Что в муниципалитетах? — У нас проходят выборы в самом крупном муниципалитете после Калининграда — в Гурьевске. Округ уже вышел на 113 тысяч жителей. И там тоже теперь будет 25 депутатов вместо прежних 20. Кроме того, задействовано ещё пять муниципалитетов. Это Правдинск, Неман, Краснознаменск, Багратионовск и Мамоново. И ещё наверняка добавятся дополнительные выборы в двух муниципалитетах... Поэтому в розыгрыше будет около 180 мандатов. Наша задача — сохранить большинство мест за партией на разных уровнях. — Действительно, выборы очень масштабные — и очень важные для Калининградской области? — Именно так. Выборы — это всегда старт нового политического цикла, нового этапа развития территории. Приходят новые политики со своими взглядами, знаниями и опытом, вносят предложения, предлагают проекты. Каждый такой цикл — особенный. Меняются лидеры, лица, отношения и идеи. Но самое главное для нас — сохранение нашей страны, нашей Родины. Кстати, напомню, у нас 20 сентября — Единый день голосования, но фактически оно снова трёхдневное, с 18 числа. И, конечно, будет и электронное дистанционное голосование, у нашей молодёжи это особенно востребовано... — А вы сами предпочитаете какой формат? — Я, знаете... немного консерватор! Я считаю, что пойти на участок всей семьёй — это праздник, там своя атмосфера, своё настроение... Выборы всегда были событием. — Начало нового цикла — это всегда и завершение старого. Что скажете об итогах своей работы в эти пять лет? Вот — ваша личная тройка значимых дел, сможете назвать? — У нас в Законодательном собрании несколько фракций. Во фракции «Единой России» — 29 человек из 40 депутатов. Это не просто большинство, но и конституционное большинство. Принятие решений и ответственность за них лежат на «Единой России».

Фото: Елена Тишина

Если говорить о тройке, то на первом месте, я думаю, работа с бюджетом. Это наш основной документ. Он формируется совместно с губернатором и правительством региона. Перед выборами 2021 года мы собрали около 75 тысяч наказов и на их основе подготовили народную программу, рассчитанную на пять лет. Второе — изменения. Мы работаем ради людей, ради тех, кто нас выбирает. Поэтому бюджет региона, как и бюджет любой семьи, может меняться. Наша задача — успевать реагировать на вызовы времени. — Можете привести примеры, какие вызовы были самыми заметными? — Буквально неделю назад мы внесли изменения. Первое — добавили средства на сельское хозяйство: 450 миллионов рублей. Из‑за тяжёлой холодной зимы в этом году многие аграрии потеряли часть урожая, и мы решили их поддержать. Потом — экология: мы за то, чтобы вывоз мусора организовывался качественно и контейнеры были нормальными. На это выделили ещё 27 миллионов. Кроме того, мы хотим, чтобы зимой у нас не лопались трубы и услуга теплоснабжения была стабильной. Поэтому добавили 250 миллионов на подготовку к следующей зиме. — И замыкает нашу тройку... — Всё, что касается социальных вопросов. Потому что человек у нас на первом месте. Помощь семьям участников СВО — одно из ключевых направлений. Это важно не только для социально‑экономического развития Калининградской области, но и для патриотического, духовно‑нравственного воспитания, для сохранения семейных традиций. Вообще, здесь нет мелочей. Вот, например: читаю — мальчик на электросамокате кого‑то сбил и убежал. Вы же видите, что сейчас происходит: самокаты валяются по всему городу. Это небезопасно. Я считаю, в следующем созыве, кто бы ни был избран, нужно вернуться к упорядочению работы этих сервисов... Не всё удалось решить за пять лет. Но мы двигаемся, мы работаем. Многое сделано и нам есть чем гордиться. — Вы уже заметили, что времена сейчас непростые. Специальная военная операция, международная обстановка... Это ведь для законодателей тоже немалый вызов? — Конечно, на Калининградскую область нынешняя ситуация накладывает особый отпечаток. Мы всё‑таки географически отделены от основной территории России. И работать в таких условиях, прямо скажем, непросто.

Фото: Елена Тишина

Я сам участвовал в выводе войск из Афганистана — служил с 1987 по 1989 год. На наше время выпали чеченские кампании... Но это всё внутренние истории. А сейчас мы говорим о реальной борьбе за страну и историческую правду — и эта борьба выпала на наше поколение. Если вспомнить, сначала в 2019 году началась пандемия — сразу после чемпионата мира, который мы здесь принимали. Потом — 2022‑й, СВО. И мы живём в этой стрессовой ситуации уже семь лет. Семь лет. Но хочу сказать: мы справляемся. Мы очень объединены. При этом, да, вызовы серьёзные. Давайте говорить прямым текстом: идёт реальная блокада Калининградской области. Как только нам закрыли провоз наших грузов железной дорогой под видом санкционных ограничений, сразу стало понятно, что цель — раскачать ситуацию, вызвать недовольство людей. Но я хочу поблагодарить президента и правительство за быструю реакцию: за паромы, за железнодорожные суда. Сегодня в море работают 28 судов. Почти 70% товаров в регион перевозится морем. Да, это дорого, но государство компенсирует затраты. Президент Владимир Владимирович искренне любит Калининградскую область — ну покажите мне другой регион, кроме Москвы и Петербурга, где бы он был пятнадцать раз! Это о многом говорит. И все те инвестиции, которые приходят в область, — его заслуга. А мы здесь, на местах, — его проводники. И губернатор Алексей Сергеевич Беспрозванных, и мы, депутаты, — вся вертикаль власти. — Есть даже такое выражение: Калининградская область находится в зоне особого федерального внимания... — Безусловно. Это особенно хорошо понимают люди, которые ездят по России — разница большая. А наши жители порой любят покритиковать: мол, это не сделали, то не сделали. Но главное — не кричать, что всё рухнуло, а вместе решать проблемы. А если говорить о фракции «Единой России», то мы — партия президента, партия власти. Мы принимаем решения. Иногда непопулярные. Но это необходимо, чтобы мы не развалились и продолжали идти вперёд. Потом время покажет, всё ли было сделано правильно. Я вот недавно поймал себя на мысли: десять лет я руковожу региональным отделением. С 2016 года. И могу точно сказать — изменения огромные. Сейчас членов партии более 13 тысяч человек. И сторонников 9,5 тысяч. Представляете, какая армия? — Это 23 тысячи людей, которым не всё равно. — И самое важное — готовых брать на себя реальные дела. Честно говоря, иногда население просто не знает, кто для них что-то сделал. Кажется, будто детские сады, школы, поликлиники, дороги появляются как бы сами по себе. Да, не всегда всё идеально. Люди думают, что мы всесильны. Конечно, мы не всесильны. Но мы стараемся. Самое важное — мы стараемся. Вот, например, ещё недавние изменения бюджета — мы строим окружную дорогу. Где ещё есть такие дороги? Разве что в Москве или Санкт‑Петербурге. У нас дороги действительно фантастические. Иностранцы приезжают — удивляются. Теперь и на выезде к морю со стороны Советского проспекта будет такая. Это стоит три миллиарда! И по инициативе губернатора этот проект запустили, потому что Алексей Сергеевич понимает всю важность такой дороги для калининградцев. 200 миллионов рублей мы уже выделили на этот год. — Вы уже упомянули, что работаете одной командой — законодатели, президент, губернатор. Как удаётся выстраивать взаимодействие с нашим главой региона? — Задачи у нас общие, мы абсолютно совпадаем. Алексей Сергеевич, как и его предшественники — член партии «Единая Россия». Работа у нас конструктивная. Мы все, члены «Единой России», являемся одной большой калининградской командой.

Фото: Андрей Рубченко

Все указы, направления, решения, законодательные инициативы, которые исходят от губернатора, как правило, поддерживаются фракцией «Единой России». Потому что они направлены на благо людей, на улучшение жизни в Калининградской области. — Вы руководите региональным отделением «ЕР». Как сегодня выглядят позиции партии? Какие проекты реализуете? — Я уже говорил: сегодня региональное отделение — это почти 23 тысячи человек, и я хочу поблагодарить всех партийцев за активную работу и включённость в общее дело. Люди видят изменения, которые происходят последние 20 лет, с того времени, как Владимир Владимирович Путин стал президентом. А «Единая Россия», повторюсь, — партия президента. Даже за последние 10 лет произошли колоссальные изменения. Например, Фонд капитального ремонта. Посмотрите, как изменились фасады зданий! У калининградцев действительно свой вкус, своя ментальность, своя закалка, своё отношение к архитектуре. Часто это дома, построенные до 1945 года, но они нам нравятся. Нам нравится этот архитектурный стиль, это красиво. Мы россияне, мы патриоты, у нас население, которое поддерживает президента. Рейтинг президента в Калининградской области всегда выше, чем по Северо‑Западу и выше среднего по стране. Мы недавно делали исследование — 74% жителей поддерживают нашего президента. И рейтинг партии также стабильно высок. Сегодня за «Единую Россию» готовы проголосовать почти 40%. Мы не стремимся к монополии — нам этого не нужно. Но должен быть крепкий костяк. Что мы хотим? Стабильности. Гарантий безопасности. Чтобы у людей была работа, семья, возможность реализовать себя. И кто‑то должен всё это объединять и вести вперёд. Сегодня эту роль выполняет «Единая Россия». Потому что других, кто мог бы взять всё это на себя, просто нет — ни по силам, ни по духу. — Мы плавно подошли к следующему вопросу. Да, у нас немного депутатов от других партий, фракции не такие большие, но они есть. Как удаётся находить компромиссы? — Вы знаете, у нас обстановка за последние годы заметно изменилась — и в лучшую сторону. У нас появилась нормальная, зрелая политическая культура. Оппозиция есть, и это правильно! — В этом суть политического процесса. — Совершенно верно. Мы живём в демократической стране, каждый может высказываться. Но высказываться — одно, а пойти и сделать — совсем другое. Но при этом я хочу отдать должное всем фракциям, которые у нас считаются оппозиционными: за конструктивную работу, за понимание ситуации, за любовь к Родине. Это сейчас очень важно — чтобы мы были объединены.

Фото: Елена Тишина

За последние пять лет у нас не было ни одного скандала. Если споры — то конструктивные. Ни хамства, ни неуважения. Мы начали работу в 2021 году — и в полном составе дошли до завершения седьмого созыва в 2026‑м. Это редкость, но так и должно быть. Если будут склоки и интриги, мы просто не сможем принимать решения. А нам нужно работать быстро — люди ждут. — Бывают всё же проявления популизма? Кто‑то пытается заработать очки на острой теме? Например, история с домом на Московском проспекте. — Бывает. Но разница между ответственными людьми и охотниками за быстрой славой — огромная. Кто-то думает о завтрашнем дне, а кто-то делает красивый, но опасный шаг. То же и с этим домом. Некоторые партии решили там «поучаствовать». «Единая Россия» не стала, потому что мы понимаем: дом может рухнуть и погибнут люди. Красиво говорить могут все. Народ у нас добрый, доверчивый. Но выборы прошли — и человек исчез. А у нас, наверное, главный минус «Единой России»: мы не врём. Мы не можем врать. Если сказали — обязаны выполнить. Иначе тебя больше никогда не изберут, и партия тебя не поддержит. — Андрей Михайлович, тогда от оппонентов — к конкурентам. Какие прогнозы на выборы? — Конкуренты есть, они должны быть. Ну а как? Но я за то, чтобы была честная борьба. Без интриг. Честно пришёл к избирателю и доказываешь идеологически, что ты можешь дать. — Кстати, ведь у «Единой России» есть процедура предварительного голосования. Получается, вы раньше всех стартовали в предвыборной гонке? — Да, 86 тысяч, почти 87 тысяч человек у нас участвовало в праймериз. Партийцев только 23 тысячи. Видим: люди понимают значимость партии «Единая Россия» как партии президента и партии реальных дел. И готовы поддерживать нас.

Фото: Елена Тишина