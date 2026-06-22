Лучшая рыба и колбаса: калининградские компании отправили в Среднюю Азию и Молдову 160 тонн мясо- и морепродуктов

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Калининградские производители мясной и рыбной продукции в июне отправили на экспорт 160 тонн колбасы и морепродуктов. Такие данные приводит региональный Россельхознадзор.

На рынок Казахстана поступит 90 тонн рыбных консервов и 38 тонн мясоколбасных изделий. Более 19 тонн готовой рыбной продукции экспортировали в Молдову, а в Узбекистан — более 16 тонн готовой рыбной продукции и морепродуктов.

Перед отправкой груз проверили специалисты ведомства. Продукция соответствует всем ветеринарным требованиям стран-импортёров, на неё выданы ветеринарные сертификаты.