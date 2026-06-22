В Калининграде управляющая компания, ссылаясь на завтрашний метеорит, решила взять выходной и не перекрывать лившийся кипяток

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В Калининграде жильцы дома №46 на ул. Чекистов два дня ждут сантехника, который перекроет трубу с горячей водой. Об этом отчаявшиеся получить помощь коммунальщиков калининградцы рассказали «Клопс».

По словам живущего в доме Павла, локальный потоп начался в квартире на пятом этаже в воскресенье. Соседи снизу пожаловались на сочившуюся по стенам в ванной воду. Чтобы найти утечку, пришлось разобрать часть стены. Приехавшие на вызов аварийщики якобы перекрыли воду в стояке, ведущему к полотенцесушителю. Вода продолжала капать, специалисты заверили, что это оставшаяся в системе жидкость, она выльется и течь прекратится. Посоветовали утром обратиться в управляющую компанию и напомнить об аварии.

«Утром из трубы уже били небольшие фонтанчики, позвонили в управляющую компанию «Стандарт», обслуживающую наш дом. Там удивились информации о прорвавшейся трубе, но обещали прислать ремонтников», — рассказывает Павел.

Как рассказал калининградец, пришёл мастер, для оценки ситуации ему хватило 30 секунд. Сказал, что нужно ломать стену, так как протечка находится внутри и что сегодня, на часах было 10 утра, он уже не сможет заняться ремонтом. На логичный вопрос: «Почему?», Павел услышал шаги бежавшего «словно крыса с тонущего корабля сантехника».

«Снова звоню в управляющую с жалобой на сотрудника. Отвечают, что ему резко поплохело и он не может работать. Спросил: «А что делать, если завтра ему лучше не станет?» Специалист технического отдела, словно опытный квнщик парирует: «А если завтра упадёт метеорит, то и делать ничего не нужно будет!» Пришлось звонить в областное министерство контроля, чтобы найти правду», — продолжает свою эпопею Павел.

Заявку жильцов дома приняли, но на устранение течи это никак не повлияло. Письменную жалобу обещают рассмотреть в течение месяца. К вечеру, по словам Павла, две струйки подозрительно затихли, а потом горяченная вода мощным потоком с шипением стала вырываться наружу.

«Снова пришлось звонить в аварийную, но везде натыкаешься на стену непонимание и нежелания помочь. Даже страшно представить, что в следующий раз тебе также ответят пожарные или скорая. Ведь были ли же люди как люди», — резюмирует отчаявшийся мужчина.

В результате пришлось искать ключи от соседних подвалов и перекрывать все стояки в доме. Так что без воды остались уже три подъезда. А течь и ныне там!