Балтика прогрелась и позеленела: у побережья Калининградской области началось сезонное цветение

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Балтийское море у побережья региона начало менять цвет из-за активного прогрева воды. Об этом специалисты сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области» пишут в своём телеграм-канале в понедельник, 22 июня.

По данным Гидрометцентра, у большей части побережья вода потеплела до +17...+18. На отдельных участках уже заметно сезонное цветение: вероятнее всего, активизировался фитопланктон — цианобактерии, или синезелёные водоросли. Спутниковые снимки показывают, что сейчас самый выраженный оттенок — на западе, в районе Янтарного.

Специалисты отмечают, что для Балтики это обычный сезонный процесс: пик обычно приходится на июль, иногда он захватывает и август. Его усиливают азот и фосфор в воде, а также подходящая температура моря. Некоторые цианобактерии могут быть токсичными, но случаев отравления людей у побережья региона в современной истории не зарегистрировано. При купании в такие периоды возможны аллергические реакции.