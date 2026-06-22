«Надо изгонять»: Ермак резко высказался о фотографах с голубями у Медового моста

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Фотографов, которые предлагают прохожим сняться с голубями, нужно выгонять из туристических мест Калининграда. Об этом министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак заявил во время прямого эфира в Центре управления регионом.

«Они не столько фотографы, сколько живодёры, на мой взгляд. Ничего там от фотографов нет», — сказал Ермак.

Он назвал присутствие таких людей в городе «неправильной ситуацией». По словам министра, выглядит это «крайне нелепо и некрасиво», а муниципалитет должен обратить внимание на проблему, задействовав правоохранительные органы.

Ермак отметил, что на региональные объекты таких фотографов не пускают: охрана их выгоняет. На острове Канта, по словам министра, от «бизнесменов» избавились, но они стоят перед входом на Медовый мост. Однажды министру самому предложили там сфотографироваться с голубем, а когда Ермак отказался, к нему подошёл мужчина с вопросом, почему тот против.

«То, что они делают, просто незаконная деятельность. Фотографироваться с птицей, которая неизвестно в каком состоянии находится и что они с ней делают, а потом у людей вымогать деньги — просто незаконно, и надо пресекать и оттуда изгонять. Другого варианта и решения просто быть не может», — заявил министр.