Власти выбрали «Ростех Арену» для концертов к 80-летнему юбилею области из соображений безопасности

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Власти Калининградской области выбрали «Ростех Арену» в качестве основной площадки для бесплатных юбилейных концертов исходя из требований безопасности. Об этом губернатор Алексей Беспрозванных сообщил на заседании регионального правительства в понедельник, 22 июня.

Рассматривались различные варианты проведения мероприятий, но именно главный калининградский стадион позволяет организовать контролируемый проход посетителей и обеспечить безопасность во время праздничной программы. Власти признают, что вместимость площадки ограничивает число посетителей, однако альтернативные открытые пространства более уязвимы.

Мероприятия продлятся три дня — с 3 по 5 июля. На 4-е и 5-е запланированы гала-концерты. Как сообщил министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак, 3 июля с 16:00 для жителей откроют свободный доступ на территорию между чашей стадиона и внешним ограждением. Здесь разместят сцену, фудкорт с акцентом на русскую кухню и тематические площадки.

По словам министра, основное внимание в концертной программе уделят калининградским творческим коллективам. Вход для посетителей будет бесплатным, однако будет организован досмотр вещей. Для гостей предусмотрят камеры хранения.