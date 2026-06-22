Трижды чемпионка России и звезда «Локомотива» Татьяна Дмитриева стала мамой

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Чемпионка России и обладательница Кубка страны в составе калининградского «Локомотива» Татьяна Дмитриева стала мамой. У волейболистки и её мужа Семёна родился сын, сообщили «Клопс» в пресс-службе клуба.

Вернуться к играм спортсменка сможет, вероятно, только к следующему сезону. Официально Татьяна не завершала карьеру.

Дмитриевой 31 год. Она родилась 9 сентября в Казани и играет на позиции связующей. За «Локомотив» волейболистка выступала с июля 2024 года до старта минувшего сезона.

В составе калининградской команды она стала чемпионкой России и обладательницей Кубка страны в 2025 году. Всего же в карьере Дмитриевой три золота чемпионата России в 2015-м, 2023-м. Она становилась серебряным и четырёхкратным бронзовым призёром национального первенства, трижды выигрывала Кубок и брала Суперкубок.

Выступала Дмитриева и за сборную России. В составе национальной команды она стала бронзовым призёром чемпионата мира 2019, дважды завоёвывала серебро Кубка Бориса Ельцина и выигрывала Всероссийскую спартакиаду 2022 года в составе сборной Москвы.