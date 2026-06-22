Калининградцы задерживаются у первого работодателя дольше среднего по стране — исследование

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Жители Калининградской области в среднем проводят у первого работодателя 5,2 года. Об этом говорится в исследовании hh.ru, опубликованном в понедельник, 22 июня.

В среднем по России у первого работодателя остаются на 4,8 года. Самый высокий показатель зафиксировали в Еврейской автономной области — 6,3 года. В Москве и Санкт-Петербурге этот срок самый короткий — 4,2 года.

В число регионов, где первый трудовой опыт длится дольше всего, также вошли Забайкальский край, Кабардино-Балкария, Архангельская и Магаданская области. Рекрутеры отмечают, что такая устойчивость чаще встречается на Дальнем Востоке, Северном Кавказе и севере европейской части России — там сотрудники дольше задерживаются в компании, с которой начинали карьеру.

Длительность первой работы заметно зависит от возраста. Россияне 18–24 лет в среднем остаются в компании 1,4 года, в 25–34 года — 2,7 года, в 35–44 года — уже пять лет. У сотрудников старше 55 лет этот показатель превышает 12 лет. У мужчин значение немного выше, чем у женщин: 5,1 года против 4,5 года.

«В крупных городах рынок труда более динамичный. С одной стороны, мы наблюдаем здесь значительно больше вакансий и выше конкуренцию за специалистов. С другой — в таких регионах довольно высокая трудовая мобильность, в том числе за счёт студентов, которые приезжают на учёбу. Всё это создаёт постоянный поток новых возможностей для кандидатов, поэтому жители мегаполисов активнее меняют первое место работы, чем в небольших регионах», — заявила директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова.