Символику 80-летия Калининградской области поместили даже на канализационные люки — Дятлова

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Символика 80-летнего юбилея Калининградской области размещена даже на канализационных люках. Об этом в понедельник, 22 июня, рассказала глава администрации Калининграда Елена Дятлова на заседании регионального правительства.

Она сообщила, как город украшается к празднику. В частности, на ул. Октябрьской и у Северного вокзала нарисованы два мурала.

«На сегодняшний день в городе мы задействовали 150 медиаэкранов, — отметила Елена Дятлова. — Символика 80-летия размещена на информационных и рекламных конструкциях. До конца недели мы вывесим флаговые конструкции на въездных магистралях, на улице Невского, на Ленинском проспекте. Мы изготовили полторы тысячи листов с наклейками разного формата с тематикой юбилея. Раздаём в торговых объектах. Оформлено уже 300 точек, остальные будут забрендированы до конца месяца. Мы забрендировали уже общественный транспорт, забрендировали остановки. В Калининграде даже появились канализационные люки, которые используются как нашим «Гидротехником», так и областным «Водоканалом». Мы выпустили первый тираж транспортной карты «Волна Балтики» — это такой памятный туристический сувенир, который можно забрать домой».

Также, как подчеркнула глава горадминистрации, мосты и путепроводы будут оформлены российскими флагами. Маленькие триколоры появятся на всех автобусах и троллейбусах.