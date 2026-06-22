На Острове, где и так мучаются водители, появилась новая ловушка (фото)

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Проезжую часть на Солнечном бульваре в Калининграде, который и так сложен для автомобилистов, заметно сузили из-за дорожных работ. На заторы и проволочки с ремонтом калининградец П. П. пожаловался на официальной странице губернатора области во «ВКонтакте».

Свидетелем того, с каким трудом автомобили преодолевают перегороженный участок бульвара, горожанин стал в конце прошлой недели. Мужчина даже сфотографировал забор и длинную вереницу ползущих мимо него машин.

«Называется: разобрать и оставить, — возмутился П. П. в своём комментарии. — Уже несколько дней [это] нагружает трафик. Там работ на полдня! Мост рядом разводной — тоже асфальт сняли. И так каждый год!»

Как ответил горожанину представитель администрации Калининграда, по информации «Гидротехника», в этом месте идут работы по восстановлению водоотводного лотка. Их проводят поочерёдно, по полосам. Оперативность пока страдает, потому что часто возникает необходимость в демонтаже, сварных работах.

«Много <...> дефектов, которые проявились после вскрытия, — отметил чиновник. — Плановый срок окончания ремонта — 15 июля, специалисты стараются завершить работы качественно и как можно скорее».

К вечеру пятницы, 19 июня, дорожники завершили подготовку для асфальтирования Высокого моста на Октябрьской. Одновременно свою часть работ на конструкциях и механизмах выполняют мостостроители. Начать укладывать асфальт там планируют на следующей неделе.