«Должны быть сурово наказаны»: Беспрозванных — о нарушителях-владельцах аттракционов на озёрах Калининграда

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Владельцев опасных детских аттракционов на Летнем и Верхнем озёрах необходимо привлечь к ответственности. Об этом заявил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных на заседании регионального правительства в понедельник, 22 июня.

Среди выявленных нарушений — эксплуатация незарегистрированных батутов, отсутствие необходимых креплений и неудовлетворительное техническое состояние оборудования. Замдиректора калининградского Гостехнадзора Владимир Войцехович сообщил, что с начала года ведомство провело 570 профилактических мероприятий и три внеплановые проверки. К административной ответственности привлекли трёх владельцев аттракционов. При этом размер штрафа за подобные нарушения составляет всего 20 тысяч рублей.

«Те, кто нарушает правила, должны быть наказаны, сурово наказаны, потому что это безопасность наших детей», — заявил Беспрозванных.

Прокурор Калининградской области Максим Попов дополнил, что вопрос держится на контроле совместно с Генеральной прокуратурой.

«К сожалению, фиксируем простые вещи, которые должны были быть выявлены в ходе элементарного осмотра и элементарного выполнения своих обязанностей. Помимо административной ответственности есть ещё и уголовная — 238 УК РФ («Некачественное оказание услуг»). Уголовные дела по стране возбуждаются, направляются в суд, Следственный комитет их расследует. Но это не самоцель — именно через возбуждение уголовного дела. Нужно предотвратить эти частные случаи, которые могут быть совершены с детьми. Понятно, что это больше всего Калининград, прибрежная зона. Это интересно бизнесу, но и он должен соблюдать те правила, которые были озвучены сегодня Гостехнадзором в том числе. Проведём эту дополнительную работу», — заверил Попов.