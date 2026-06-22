К выходным Калининградскую область может накрыть «тепловой купол»: синоптики объяснили, к чему готовиться

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К концу недели до региона может дотянуться «тепловой купол» с тропическим воздухом. Об этом специалисты сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области» пишут в своём телеграм-канале в понедельник, 22 июня.

Сейчас зона сильной жары находится над западом Европы. По южной периферии антициклона туда поступает горячий воздух из Африки, а высокое давление не даёт ему быстро рассеяться. Из-за этого в центральной и южной Франции уже фиксировали +39...+41.

В ближайшие дни Калининградская область останется на периферии этой системы, поэтому погода будет умеренно тёплой. Однако свежие расчёты показывают, что к концу недели гребень антициклона может вытянуться к северу Европы и пропустить разогретую воздушную массу к Прибалтике.

В предстоящие выходные в Калининграде возможно потепление до +30 и выше. Синоптики не исключают и +35, но подчёркивают, что для точного прогноза срок пока большой. Вероятность сильной, а местами экстремальной для региона жары повышается.