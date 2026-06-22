Мемориал участникам СВО в парке Победы Калининграда появится в 2027 году

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Парк Победы в Калининграде планируют модернизировать и установить здесь в 2027 году мемориал в честь участников специальной военной операции. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщил губернатор региона Алексей Беспрозванных на заседании регионального правительства.

Глава региона дал поручение вице-премьеру Наталье Ищенко совместить эти задачи с реконструкцией мемориала 1 200 гвардейцам.

«Я прошу параллельно с этим взяться за работу по модернизации всего парка, потому что давно уже не делали никаких работ. Просто чтобы синхронизировать эти работы и привести один раз в порядок. Мы также определили место для мемориала участникам специальной военной операции. Я думаю, что сразу же здесь же с учётом этого нужно будет установку организовать», — сказал Алексей Беспрозванных, отметив, чтобы всё было «реализовано уже в следующем году».