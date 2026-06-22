В Калининграде появится аналог Приморского кольца: дорожники назвали срок окончания крупнейшей стройки

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Реконструкцию участка Северного обхода Калининграда от Тенистой аллеи до шоссе на Балтийск планируют завершить в октябре. Сейчас готовность объекта составляет 84%, сообщили «Клопс» в пресс-службе компании ВАД, которая занимается работами на окружной и на развязке.

На участке протяжённостью 1,4 км дорожники приступили к укладке верхнего слоя асфальтобетона. Дорогу расширят с двух до шести полос. Строится мост через питьевое озеро, двухуровневая развязка и подземный пешеходный переход. До октября также планируется установить оборудование автоматической системы управления дорожного движения (АСУДД) и нанести разметку.

Работы продолжаются и на соседнем участке — от развязки с Советским проспектом до Тенистой аллеи. Там завершают устройство насыпи основного хода, укладывают нижние слои асфальта, монтируют ливневую канализацию и делают фундаменты шумозащитного ограждения. На этом же отрезке заканчивают возведение четырёх путепроводов и подземного пешеходного перехода.

Специалисты приступают к устройству пролётных строений трёх надземных переходов. Готовность отрезка составляет 55%, завершить его планируют в ноябре 2027 года. После реконструкции два участка Северного обхода общей протяжённостью 5,8 км станут магистралью категории 1Б, как Приморское кольцо. Расчётная скорость движения по ней составит 120 км/ч.