С 23 июня паровоз в Багратионовск будет приходить на пять минут раньше

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С 23 июня изменится расписание пригородного поезда на паровозной тяге Калининград — Багратионовск. Об этом сообщает отдел корпоративных коммуникаций КЖД.

Время отправления останется прежним: с Южного вокзала поезд будет уходить в 10:30, из Багратионовска — в 17:10. Изменится только прибытие: на станцию Багратионовск состав будет приходить в 11:40, на Южный вокзал — в 18:23. Это на пять минут раньше, чем сейчас.

В поезде три вагона, каждый рассчитан на 60 мест. Купить билеты можно только в кассах № 16 и № 17 Южного вокзала, продажа начинается за 10 дней до поездки.