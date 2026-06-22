Вода уже +18, но есть и опасности: ситуация на калининградском побережье 22 июня

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На море установилась жаркая погода, но кое-где всё-таки есть отбойное течение. Об обстановке на пляжах «Клопс» доложили спасатели.

В понедельник, 22 июня, зайти в воду получится везде, но в некоторых местах купание разрешено с осторожностью.

Балтийск: флага нет, температура воды +17–18 °C. Волна 30-50 см, западный ветер. По словам спасателя, люди купаются неохотно.

Зеленоградск: флага нет, купание разрешено. Температура воды +16 °C.

Пионерский: флаг зелёный, в воду заходить можно. Температура воды +18 °C, воздуха в тени — +25 °C, на солнце уже +30 °C. Волнения нет. «Благоприятная погода», — комментирует собеседник «Клопс».

Светлогорск: жёлтый флаг, купание разрешено с осторожностью. Температура воды +16 °C, юго-западный ветер. Небольшое волнение, днём могут повесить красный флаг.

Янтарный: флаг жёлтый, купаться можно с осторожностью. Температура воды +17 °C, есть отбойное течение.

Информация актуальна на момент публикации.