«Россети Янтарь Энергосбыт» наводит порядок в расчётах за электроэнергию в СНТ «Колосок»

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В настоящий момент задолженность товарищества перед сбытовой компанией превышает 3,4 млн рублей.

Долг возник в результате безучётного потребления электроэнергии, выявленного в трансформаторной подстанции садоводства, хищение подтверждено решением суда. Теперь садоводам приходится возмещать стоимость незаконно потреблённого ресурса.

Для наведения порядка в системе учёта и обеспечения прозрачности платежей энергетики рекомендуют жителям СНТ перейти на прямые договоры с гарантирующим поставщиком. Такая возможность закреплена действующим законодательством РФ. Оплата садоводами потреблённого ресурса напрямую сбытовой компании позволяет гарантирующему поставщику вовремя рассчитываться на оптовом рынке электроэнергии и с сетевой компанией.

Для снижения бремени на содержание общего имущества товарищества в части оплаты электроэнергии, а также затрат на эксплуатацию электрических сетей члены СНТ могут инициировать общее собрание для передачи сетей специализированной территориальной сетевой организации.

Кроме того, «Россети Янтарь Энергосбыт» напоминает: владельцам помещений на территории СНТ, в которых ведётся коммерческая деятельность, необходимо должным образом оформить договорные отношения с энергетиками. В противном случае потребление будет признано бездоговорным. При наличии у потребителей, ведущих коммерческую деятельность на территории товарищества, признаков бездоговорного потребления подача ресурса будет прекращена. Нарушителям также грозит внушительный штраф.

Подать заявление с необходимыми документами физические и юридические лица могут на сайте yantarenergosbyt.ru или в офисе обслуживания.

Дополнительную информацию можно уточнить по единому бесплатному номеру 8 800 250-8-458.

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