Тепло, сухо и с туманом у моря: прогноз погоды в Калининграде и области на понедельник

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В понедельник, 22 июня, в регионе будет тепло и почти без осадков. Об этом пишут специалисты сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области» в своём телеграм-канале.

В Калининграде и континентальной части региона воздух прогреется до +24…+26, на небе будет преимущественно малооблачно. У моря свежее — +20…+23, на Куршской и Балтийской косах — +19…+22. В первой половине дня на северном побережье, от Светлогорска до Куршской косы, не исключены похолодание, дымка и туман. По данным синоптиков, они могут прийти со стороны Клайпеды.

К вечеру температура опустится до +15...+18, небо затянет перистыми облаками. Существенных осадков не ждут. Ветер с северо-запада будет слабым или умеренным, днём возможны порывы.

Сейчас в Калининграде +20, ветер — северо-западный, 2 м/с. Влажность воздуха — 78%, атмосферное давление — 1022 гПа. Солнце взошло в 4:00, закат ожидается в 21:19.